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黑暗中的一盞光！　吳禹寰捐贈台南市消防局五大隊救災手電筒30支

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

▲台南市議員吳禹寰，捐贈30支高亮度手電筒給予消防局第五大隊，以提升消防同仁在救災現場的照明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員吳禹寰長期熱心公益，在得知台南市消防局第五大隊在救災現場照明裝備仍有不足之處，立刻表達捐贈相關設備之意，特別捐贈30支高亮度手電筒給予消防局第五大隊，以提升消防同仁在救災現場的照明。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

消防局指出，在消防救災現場尤其是在夜間的環境下充足的照明，始為救災成功的要件之一，吳禹寰議員為了協助提升消防局救災人員在救災現場的照明，特別捐贈30支高亮度手電筒給予消防局第五大隊，以提升消防人員在救災現場的照明，而本次的捐贈則由消防局第五大隊大隊長邱淵明代表受贈，同時回贈感謝狀，以感謝吳禹寰議員對消防人員的關心。

吳禹寰議員表示，消防人員救災十分辛苦且充滿危險，尤其是伸手不見五指的建築物內及夜間的救災環境下，充足的照明即為救災成功的要件之一，也是保障消防人員的救災安全；疫情衝擊下，消防弟兄除了投入第一線防疫，在救災及維護市民安全仍盡全力，令人敬佩。個人救災裝備是消防弟兄重要防護，捐贈這些手電筒也是希望消防人員執行災害搶救能有更好防護。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

消防局李明峯局長除了表達對於吳禹寰議員的感謝之意，更表示照明設備對於一場救災來說是至關重要的一環，本次很感謝吳禹寰議員捐贈高亮度的救災手電筒一批，讓本局的消防弟兄們，在對抗疫情辛苦執勤的當下，能夠獲得提升救災安全的照明裝備，更希望藉此有意義的行動，發揮拋磚引玉之效，給消防隊的弟兄們加油鼓勵，創造更多市民之福。

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