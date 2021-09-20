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創置二手家具庫垃圾變黃金　黃偉哲媒合捐贈弱勢家庭

▲台南市長黃偉哲發想設置二手家具儲藏基地，將二手家具修繕後，捐贈弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲發想設置二手家具儲藏基地，由志工朋友將二手家具修繕後，捐贈弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲一直以讓台南成為一個有情有疼心城市而努力，2019年黃偉哲市長到安南區關心勞工局房屋修繕案時，發現弱勢民眾家裡家具都缺乏，甚至是不堪使用情形，因此有了結合社會各界愛心，建構二手倉庫的發想，並將環保局資源回收場的隆田陸橋下方空間，改造成二手家具的儲藏基地，並捐贈弱勢家庭。

▲台南市長黃偉哲發想設置二手家具儲藏基地，將二手家具修繕後，捐贈弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，自從二手家具有了專屬的儲放空間後，外界捐贈的舊家具也能在此空間讓志工進行修復、上漆保存，實踐黃偉哲市長當初垃圾變黃金的愛心念想，也讓二手家具更富有溫暖與意義。2021年4月市長夫人劉育菁老師也代表市長前往關懷二手家具倉庫狀況，及慰問整修家具的志工。

▲台南市長黃偉哲發想設置二手家具儲藏基地，將二手家具修繕後，捐贈弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基說，自二手家具倉庫成立後，市府團隊也陸續媒合環保局藏金閣課桌椅、台南大學附設中小學圖書館汰換的書桌椅、檔案櫃以及書櫃等。而黃偉哲市長繼2020年12月協助媒合大批台積電員工宿舍床墊組後，近日再度媒合麻豆新樓醫院、柳營農會等單位捐贈衣櫃、床組、桌椅等二手家具物資。黃偉哲市長也特別感謝「做工行善團」，於2019年4月開始，由台南市木工業職業工會及油漆工程業職業工會志工開始整理和修復，將書櫃改為衣櫃、書報架改為鞋櫃，把一件件廢棄家具注入夢想巧思再創生命，讓二手家具化腐朽神奇。整備好的家具，由社團法人台南市勞工志願服務協會志工為家具進行封膜再存放，隨時提供分贈。

▲台南市長黃偉哲發想設置二手家具儲藏基地，將二手家具修繕後，捐贈弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲夫人劉老師，代表市長到二手家具基地鼓勵肯定志工伙伴整修辛勞。

王鑫基表示，2019年6月10日贈送衣櫥給居住於柳營區的田女士，2021年春節前，市長到安平區探視獨居老人，責成勞工局在除夕前，幫老人添置床鋪等傢俱，獨居老人表示十幾年來沒有睡過這麼舒適的床鋪，過得這樣的好年節，黃市長的疼心讓受惠的弱勢民眾備感溫馨。

▲台南市長黃偉哲發想設置二手家具儲藏基地，將二手家具修繕後，捐贈弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基說，二手家具原本是單位或市民淘汰不用的大型廢棄物，甚至可能是有礙市容觀瞻的垃圾，但是在大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業職業工會、台南市油漆工程業職業工會及修繕團隊志工等民間單位的協助，不論是協助修復家具，或是媒合二手家具的捐贈，都讓各界愛心捐贈的二手家具有了新生命。重新改造再利用的家具，讓令人頭疼的垃圾，轉為有價寶物，廣大布施地分送到每一位需要救助家庭，讓二手家具更有意義，愛心不求大，即時最高價，轉念之間，垃圾變成無限能量、給予無限溫暖，這正是價比黃金高！

▲台南市長黃偉哲發想設置二手家具儲藏基地，將二手家具修繕後，捐贈弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基指出，目前勞工局的二手家具嘉惠的對象包含有身心障礙者、原住民、邊緣戶、獨居老人等弱勢市民朋友，在做工行善團志工進行房屋修繕的同時，勞工局會視案家需要贈予床組、衣櫥、電視櫃、書桌椅等二手家具，一同將志工的溫暖以及各界團體捐贈的愛心化作祝福，讓更多有愛的二手家具能回饋給社會上需要的家庭。2020年更將一組整修好的上下鋪兒童床二手家具，送給南投埔里修繕戶的一對小姊妹，把最溫馨的愛傳遞到外縣市，響應溫暖也延續市府照顧弱勢者的精神。

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