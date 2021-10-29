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社會 社會焦點 保障人權

自撞新光三越玻璃門！貴婦倒彈斷手怒告　法官打臉：有「推」字

▲新光三越信義新天地周年慶。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越A11信義新天地出入玻璃門一角。（資料照片／記者蔡惠如攝）

記者黃哲民／台北報導

李姓婦人去年逛北市新光三越A11百貨，卻一頭撞上大門玻璃門倒地，左臂橈骨應聲骨折，她怒批新光三越竟沒裝設自動感應門，也沒醒目警示，向新光三越求償29萬餘元。台北地院查明現場人來人往，大家都知要推門進出，門上也貼著一個「推」字，李婦走路沒注意前方狀況，不應怪罪新光三越，判李婦全部敗訴確定。

身材嬌小的李婦提告指稱，去年（2020年）2月19日下午3時許，她逛完信義區新光三越A11百貨，要從南側大門離開時，見門前鋪有地墊，加上她認為百貨公司大門應該都是自動感應門、踩踏地墊就會自動開啟，所以直直走去，不料竟一頭撞上大門玻璃門，頓時向後倒地，送醫急救發現左臂橈骨骨折。

李婦怒批新光三越沒在大門玻璃上張貼明顯告示，提醒消費者注意推門進出，害她受傷須聘請看護照顧半年，要求新光三越賠償醫療費、看護費與精神慰撫共29.8萬元。

新光三越抗辯百貨公司不宜將對外出入口全設置自動感應門，以免發生火災斷電會影響逃生，所以法令沒規定百貨公司應裝設自動感應門，且實地訪查同在信義計畫區內的的百貨同業，44個主要出入口只有1個是自動感應門，其餘都採手推方式進出，事發當天現場玻璃門也能正常手推開啟。

法官勘驗監視畫面，確認在李婦撞門前，已有10多人在前推門走出，輪到李婦時，她頻頻轉頭向右觀看館內商店，毫無駐足等候玻璃門感應開啟的舉動，隨即撞上大門玻璃，整個人因重心不穩向後倒地，大門也前後晃動。

法官並查明現場玻璃門設有2根明顯的銀色長條門把，長度延伸到一般消費者腿部，以李婦雖身高應該還是能清楚看到門把，且門把之間貼著一個「推」字，玻璃門中央也劃有橫向白色虛線，法官認定本案是李婦走路沒注意前方狀況，不應怪罪新光三越，一審判李婦敗訴，李婦上訴仍被駁回，敗訴確定。

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