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社會 社會焦點 保障人權

噁男偷拍6女同事被抓包！美豔闆娘「14連拍」最慘　怒喊：判太輕

▲▼廁所,衛生紙,捲筒衛生紙,偷拍,針孔（圖／取自免費圖庫pexels）

▲葛男偏愛躲在公司廁所裡，用手機或針孔攝影機越過隔間縫隙偷錄女同事如廁畫面。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市一名在旅行社任職10年的葛姓男子，去年被抓包長期偷拍6位女同事裙底，他認錯被判刑2年1月定讞，不料老闆娘驚覺自己也受害14次，甚至葛男坐她身邊一起開會趁隙按快門，她渾然不覺，葛男此部分犯行一審再被判刑1年4月，老闆娘請檢方上訴，不甘受害次數比較多卻判得太輕，但被台北地院二審駁回，全案定讞。

合議庭指出，葛男本案對老闆娘的犯行雖構成14個妨害秘密罪，但都是對同一位被害人以相同手法多次犯案，葛男另案偷拍行為的被害人多達6位，2案情節輕重不同，且本案14罪各判刑2月、合併應執行1年4月徒刑，並無違法或罪刑顯不相當情形。

判決指出，葛男（40歲）偷拍犯行始於2017年，他偏愛躲在公司廁所裡，用手機或針孔攝影機越過隔間縫隙偷錄女同事如廁畫面，另利用與女同事外出洽公之便，伺機偷拍裙底存進手機或外接硬碟回味，去年（2020年）2月20日上午9時許，他在公司廁所裡重施故技，被一位受害女同事發現突然從縫隙露出的鏡頭，進而揪出他的惡行。

全公司為此炸鍋，6位受害人看到自己遭葛男偷拍的不雅畫面，又羞又怒，其中2人因無法釋懷而離職，留任的受害人看到葛男的座位就痛苦不堪，老闆娘只好花錢重新裝潢辦公室，藉此斷開不愉快的回憶，但老闆娘自己從2019年起，也遭信任的葛男偷拍14次。

葛男到案坦承讀高中時就有偷拍行為，北院審理他對6位女同事的犯行，去年9月依6個妨害秘密罪各判刑5月，合併應執行2年1月徒刑、得易科罰金76萬元，已先定讞並入監服刑中。法官並以葛男欠缺彌補過錯的意念與決心、未見深刻悔意與反省，判他須賠償6位受害女同事共100萬元，也已確定。

老闆娘單獨提告，表示事發後，所有受害人都接受心理治療平復，葛男卻僅有口頭道歉，她檢視自己遭葛男偷拍的畫面，竟有2人一起和客戶開會、葛男坐她身旁對她裙底按快門，她卻渾然不覺，出庭不禁怒斥葛男：「無所不用其極偷拍！」

葛男全部認罪，北院一審依14個妨害秘密罪合併判刑1年4月、得易科罰金48.5萬元。老闆娘不服氣，自認受害次數比另案6位女部屬加起來還多，且葛男是慣犯，為何判得比另案還輕，因此請求檢方為她上訴，北院二審認為一審判決並無不當，駁回上訴就此定讞。

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