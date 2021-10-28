台北101「史上最長優惠」催客　從B1到101樓消費全部能回饋

▲台北101針對五倍券引發的消費動能，推出長達6個月的消費回饋活動，且廣度從B1到101樓都有。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

台北101購物中心在9月開啟周年慶檔期，整體拚出業績微幅成長，適逢政府推出五倍券催化消費，也在今年首度開啟「史上最長優惠」，從10/19起到明年4月底五倍券使用期間，全館消費滿萬送千，且不僅僅只限購物中心，連觀景台、餐飲到伴手禮全部都算在內，從吃穿到娛樂全部都能回饋。

以精品形象為主打的101購物中心，其營運長朱麗文今年9月升任總座，以擅長的商場行銷整合101從上到下場域，上任首個慶生活動「樂去101」，打包購物中心、觀景台、Skyline460、高空景觀餐廳一同參與，傳連活動、購物、餐飲等3大元素，推出跨場域消費累積回饋。

回饋內容包括會員至館內消費國際精品、流行美妝、餐飲伴手禮以及觀景台和紀念品，當日全館消費累滿1萬元送1,000元抵用點數；消費滿5萬元送5,000元抵用點數；消費滿10萬元送10,000抵用點數；消費50萬元送50,000元抵用點數，回饋到達10%。另針對高級珠寶腕錶等指定店家，則享購物每滿3萬元送1,800元抵用點數，約達6％回饋。

台北101表示，觀景台在疫情期間致力進行場域升級，日前於10／8重新開館，適逢國慶連假，每時段都達預約人數上限200人，當日前101名入場之旅客，可獲得國慶紀念小物，在現場開放售票半小時內即領取一空。而觀景台於10／19至10／31舉辦一年一度萬聖討糖趣活動，場場爆滿，場次加開持續預約中。

▲台北101觀景台今年萬聖節活動，很受歡迎。（圖／台北101提供）

信義區百貨也在周年慶優惠期間，新光三越信義新天地A11、A9、A8、A4在11／3前單館累計消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品單筆滿2,000元送200元抵用券；名品、大家電區、法雅客、[i]Store單筆消費滿1萬元送500元抵用券；A13遠百信義在11／1前國際精品單筆滿1萬元送1,000元抵用券；百貨服飾累計滿5,000元送500元抵用券；小家電、保健器材單筆消費滿5,000元送600元抵用券，化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元抵用券；大家電單筆消費滿1萬元送1,100元抵用券。

微風南山11／4前高級珠寶、手錶消費滿3萬元送15000點；國際精品消費滿1萬元送10000點；流行名品消費滿5,000元送500點、微風松高時尚家居消費滿1萬元送5000點；全館指定櫃位消費滿3,000元送300點、微風信義高級珠寶消費滿3萬元送15000點；國際精品消費滿1萬元贈10000點；國際名品、服飾名品、時尚家居消費滿5,000元贈500點；化妝品、香氛保養、流行運動消費滿3,000元送3000點。