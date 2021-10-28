隨機刺死無辜騎士判死！他抄經文寄給法官　民事判賠1600萬

記者黃哲民／台北報導

新北男子王秉華去年和妻子為了去哪裡吃飯而吵架，竟遷怒路邊一位素不相識的林姓男子，涉持料理刀從後刺死騎機車停等姊姊下班的林男，王男刑事一審被依殺人罪判處死刑，上訴高院二審審理中，傷心欲絕的林男父母對王男提起附帶民事求償共1794萬餘元，台北地院審理扣除林男父母已領犯罪被害補償金，判王男應再賠償共1600萬元，可上訴。

▲王秉華（左）隨機殺害林姓騎士（右），被依殺人罪判處死刑，還須賠償林男父母共1600萬元。（圖／翻攝當事人社群）

王男（23歲）到案後被羈押至今，日前剛被高院裁定延押2個月，他自稱罹患精神疾病，審理時更抄寫經文寄給法官、宣稱想去林男靈堂上香、想跟死者家屬道歉，希望輕判。一審法官不為所動，指王男犯案動機惡劣、視人命為草芥，使林男死前蒙受極度恐懼的折磨、林男家屬驟失親人而承受身心巨大痛苦，今年（2021年）5月判王男死刑、褫奪公權終身。

林男父母失去獨子、傷心欲絕，不僅要求將王男判死、替兒子討公道，並對王男提起附帶民事求償共1794萬餘元，包括殯葬費、扶養費與精神慰撫。王男聲稱願全額支付70萬餘元殯葬費，但其他金額太高，他無力負擔。

法官指林父年已6旬，原從事木工，在獨子無辜身亡後沒心工作，去年（2020年）全年收入只有728元利息，林母是50多歲家庭主婦，夫妻倆遽然失親、被迫承受悲愴遭遇，精神上確實遭受極大痛苦，至於王男雖說沒錢賠，但從沒爭執金額的計算方式，在法律上視同「自認」。

法官審酌林男父母另育有3位子女，案發後已領取共179萬餘元犯罪被害補償金，判王男應賠償林男父母各800萬元，可上訴。

本案發生於2020年3月13日晚間，王男開車載妻子去新北市新店區IKEA購物後，因為要去哪裡吃晚餐而爭吵，王男把車停在新店區中正路上，突然帶著1把料理刀下車，走到車前一刀刺進騎機車在路邊停等姊姊下班的林男後背，接著叼菸掉頭上車開車走人，林男因臟器受傷，送醫不治。