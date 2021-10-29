整理遺物驚覺綠炸！她揭男友「交往6年連劈5女」　葬禮前夕才曝光

▲薩琪亞在男友葬禮前一天，才發現自己遭到劈腿。（圖／翻攝TikTok@juststay4anotherday）



記者吳美依／綜合報導

外國女網友薩琪亞（Sachia）交往6年的男友因故驟逝，她在整理遺物時，找到數支手機，但當下並未多想，直到葬禮前一天開機查看，才發現自己慘遭背叛。原來，薩琪亞的男友多次劈腿，生前還與另外5個女人交往約會。

薩琪亞在男友車上發現很多支手機，於是隨手充電，並且在葬禮前一天打開，「發現裡面有他與另一個女人的訊息」，雙方顯然1年多前就已經搭上線。她事前完全不知情，但儘管非常傷心，卻仍出席葬禮，「我的情緒非常複雜，很傷心而且非常受傷」。

薩琪亞解釋，由於男友死因的關係，因此她必須把手機交給警察，「我從警方那裡拿回手機時，又發現了另外4個女人。」她鼓起勇氣逐一聯絡，最後成功與其中3人見面聊聊，「沒有一個女人知道我是誰，但我不責怪她們，而是責怪他（男友）」。

此部影片一出，引發網友熱烈回應，許多人都感到非常同情與不捨，紛紛留言，「如果是我的話，根本不會去他的葬禮」、「好吧，這可能會讓妳的悼詞差蠻多的」、「如果是我，我會把棺材掀了，並且立刻忘掉他」。

在另一部影片中，薩琪亞感謝各界關心，她表示，儘管自己接受很多心理治療，也經歷一段非常痛苦的時期，但現在已經重新振作，「說實話，這很令人心碎，但我現在過得還可以，也已經放下、向前走了。我不會讓他的所作所為決定我的人生」。

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