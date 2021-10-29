王必勝正宮曝光！「秒診斷罕見疾病」牧師心疼：可惜嫁了渣男

▲王必勝爆不倫。（圖／記者沈繼昌攝）



網搜小組／劉維榛報導

「抗疫救援王」衛福部醫福會執行長王必勝，好形象被抹上桃色風波！鏡週刊爆料，王必勝偷吃小15歲的護理師，如今絕美正宮也被挖出，是榮總的神經學權威，還是醫學會理事長。牧師趙曉音則在臉書大讚王妻醫術高明，感謝替自己診斷出罕見疾病，接著心疼替正宮抱不平，「她真的很厲害！可惜嫁了渣男！」

被爆出偷吃護理師後，王必勝神隱兩日後，寫下225字道歉文「因為個人私領域事務處理不當，造成社會、工作團隊、家人及相關當事人的困擾，在此表達深深的歉意和自責。」無奈風波未止，最大受害者就是王必勝的枕邊人，51歲的美魔女正宮，兩人育有一對千金，夫妻倆事業有成，在醫界受人敬佩。

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知名眼科醫師黃宥嘉受邀上《新聞挖挖哇》爆料，王妻是北榮醫院主任，還是醫學會理事長，「王醫師的太太在醫界非常位高權重，都能做到理事長，表示她在醫界的耕耘，表示她的學術能力，還有社交能力都是相當受到肯定的，才能坐到那個位置。」

▲王妻在醫界受尊敬。（圖／翻攝自台北榮總網站）



事實上在病患們的心裡，王妻的醫術確實有目共睹，牧師趙曉音昨（28）日深夜發文，說起當年罹患罕見的「橋本氏症」，至少看了五位醫師就是診斷不出，直到掛號到王妻的門診，對方立刻抽血驗「甲狀腺抗體」，才判定是「橋本氏症」。

能遇到生命中的良醫，趙曉音直言「我對她崇拜到五體投地」，如今得知王必勝偷吃新聞，讓趙曉音繼心疼又感慨，「她真的很厲害！可惜嫁了渣男！」

▼牧師心疼王妻「嫁了渣男」。（圖／翻攝趙曉音臉書）