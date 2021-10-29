美女律師讚王必勝「天下奇才」！PO文酸：你不當指揮官，誰能當？

▲李怡貞認為，王必勝是「天下奇才」，不當指揮官太可惜。（圖／翻攝臉書／王必勝、女人大律師李怡貞）



記者柯振中／綜合報導

衛福部醫福會執行長王必勝被爆料，與小15歲的林姓護理師不倫戀7年，引起軒然大波。對此，美女律師李怡貞表示，王必勝根本是「天下奇才」，這種人不擔任總指揮官，還有誰能夠勝任。

王必勝26日被爆料，與林姓護理師不倫戀7年，且每當王必勝出差時，林姓護理師常常出現在同個地點，還會打卡拍照，儘管王必勝沒有入鏡，雙方的行程依舊被一一比對出來。

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回顧台灣疫情爆發，王必勝擔任指揮中心副組長，每當何處疫情變得嚴峻，王必勝總會成為前進指揮所的指揮官，帶領團隊進駐抗疫，並迅速制訂方針，有效將問題解決，因此又被稱做「抗疫救援王」，如今卻捲入不倫戀，令民眾感到震驚。

▼王必勝爆出不倫戀。（圖／翻攝臉書／女人大律師李怡貞、王必勝）



對於王必勝外遇的狀況，李怡貞也在臉書感到震驚，天下竟有此等奇才，能夠周旋在正宮與小三之間，體力還超好，能夠再生幼女，還有辦法到處出國、帶小三，據聞小三每個月還有6萬零花錢，專業上更是防疫有成。

李怡貞開酸，王必勝宛如「時間管理大師」，這樣的人才，不擔任總指揮官，還有誰能夠勝任。貼文發出後，有不少人在下方留言撻伐，揚言要退追蹤，以後再也不看李怡貞的貼文。

對於撻伐的聲浪，李怡貞也建議，許多粉絲介於「退追蹤」與「不退追蹤」之間，但若有這種困擾，建議還是退掉，否則往後發生事情，還是會再感到為難。

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