男友顧滑手機！她1招夾鏡反射　秒抓包「肉色香慾畫面」GG了

記者張寧倢／編譯

男友常常一滑手機就停不下，甚至不理人？國外一名女子竟然想出奇招應對，某次和男友躺在沙發上時，她用腳趾夾住一面鏡子，完美利用「鏡中反射」抓包男友正在IG上欣賞比基尼火辣妹子。

▲她用腳夾鏡子，反射出男友手機螢幕上的肉色畫面。（翻攝自TikTok／ @tiffanykristenxo）

根據英國Ladbible報導，蒂芬妮（Tiffany）在TikTok上傳的這則「抓包男友」影片至今已突破1500萬次點閱，影片中男友面對著她躺在沙發上，很認真地在滑手機，而蒂芬妮不動聲色地用腳趾夾住一面小鏡子，利用反射看見男友的手機螢幕不斷在IG上看妹子，還有幾張女生只穿著比基尼，小褲僅能遮住重點三角部位的肉色香慾辣照。

蒂芬妮問男友在看什麼，沒想到，男友竟然騙她自己正在看車。蒂芬妮追問是哪種車，男友還硬掰說是他一直想要的「異國風」的車款，但顯然，他是在講手機上的外國辣妹，最後，蒂芬妮逼問之下，男友趕緊把畫面跳到賞車網頁，才將手機轉向女友，但一切都已經來不及。

蒂芬妮說，重點不是「看妹」，而是因為男友為此撒謊，許多網友也認同表示，這是一個危險訊號。「大家都說這不算出軌，沒錯，但他顯然知道自己這樣是不尊重女友，否則他也不會選擇隱瞞和說謊」、「這不是外遇，但很不尊重人」。不過，報導指出，蒂芬妮的頻道中還有許多情侶吵架、惡作劇的類似影片，所以也不能排除這部影片有經過事前討論與安排。

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