推廣雙語教育提升孩童競爭力　黃偉哲：領先全國成立雙語暨英語教育資源中心　

▲台南市領先全國成立「雙語暨英語教育資源中心」，29日在西門實小由市長黃偉哲主持揭牌儀式，由小朋友與黃市長進行英語機智問答，展現雙語教學生活化與趣味化的樣貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為實現2030雙語國家政策目標，台南市教育局已策略性發布雙語學校倍增計畫，領先全國成立「雙語暨英語教育資源中心」，29日在西門實小由市長黃偉哲主持揭牌儀式，活動中由小朋友與黃市長進行英語機智問答，展現雙語教學生活化與趣味化的樣貌。





台南市長黃偉哲表示，有鑑於英語的穿透力及國際性是最強的，台南市早在賴副總統擔任市長時期就積極推動第二官方語言，而為進一步提升孩子競爭力，今年六月更成立雙語教育輔導團，加上今日雙語教育資源中心正式掛牌，台南市的雙語教育可謂是越推越廣、越推越好。





黃偉哲說，「即便資源有限，但是台南市企圖心是無限的」，對於教育，台南投注了無比多的資源及心力，希望藉由雙語教育資源中心的建置，加快加速推動更多的雙語教育的覆蓋率，讓未來的台南，不止是台語、國語會通，講英語也會通。台南市議員李啟維、呂維胤也親自到場見證，關心南市雙語學，表達支持肯定之意。





教育局長鄭新輝表示，為全面啟動雙語教育扎根，讓城市與偏鄉小校的學生皆能享有雙語教育機會，已於2021年6月發布「台南市教育局雙語教育中程計畫」（雙語學校倍增計畫），由各校依現有條件訂定至113學年度成為雙語學校的行動方案。





鄭新煇說明，全市雙語學校類型，依各年級採雙語教學節數占每週總授課節數的百分比，分成ABC三個等級，A類至少佔1/3節、B類1/ 6節、C類1/9節，期透過「雙語中心」與「雙語輔導團」整合專業人力與資源，系統性的引導各校由C到B至A類，甚至全雙語學校。



教育局指出，「雙語中心」與「雙語輔導團」是雙語教育推動的雙引擎，雙語中心扮演火車頭，帶動各校雙語教育發展，讓「說英語」成為日常，雙語輔導團協助各校「開發課程包」，讓不同類型雙語學校老師易教、學生易學。在雙語學校倍增計畫下，預計至113學年度全市將有過半數學校可成為B類以上的雙語學校，也會有超過60位的外師透過資源共享的運作模式，協助各校推動雙語教學。





今日揭牌的「雙語暨英語教育資源中心」下設「課程教學」、「活動發展」及「外師業務」3組課程。教學組由西門實小負責，協助全市學校雙語課程產出及教師專業成長。活動發展組由崇明國小及安南國中負責全市性雙語教育相關活動及亮點規劃。外師業務組由東區勝利國小負責外師聘僱、輔導及訪視。

首屆雙語中心主任，西門實小呂翠鈴校長表示，雙語中心每月會定期召開會議，提供全市雙語課程與教學最大的支持，西門國小也會以自身的經驗，提供各校豐富的參考值，與各校攜手推動並落實台南市的雙語教育。