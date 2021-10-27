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台南市旅館業聯合徵才活動登場　黃偉哲歡迎求職民眾踴躍參加

▲台南市觀光旅遊局與勞工局共同舉辦「2021台南市旅館業聯合徵才活動」，市長黃偉哲前往視察徵才情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市觀光旅遊局與勞工局共同舉辦「2021台南市旅館業聯合徵才活動」，市長黃偉哲前往視察徵才情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市嚴格落實防疫工作，疫情較其他六都輕微，為國人旅遊首選，自三級警戒解封以來，帶來一波一波的報復性旅遊人潮，台南旅宿業者已陸續傳出缺工情況，27日由台南市觀光旅遊局與勞工局共同舉辦「2021台南市旅館業聯合徵才活動」，市長黃偉哲盼業者及時增補人力，以備未來可期觀光成長。

▲台南市觀光旅遊局與勞工局共同舉辦「2021台南市旅館業聯合徵才活動」，市長黃偉哲前往視察徵才情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，旅館業為台南市觀光相關產業的火車頭，至為重要，因此他責成觀旅局進行協助調查，並將職缺名單轉請勞工局辦理招募活動，協助解決旅宿業缺工問題。27日的旅宿觀光產業聯合徵才活動，計有16家旅館業者，釋出329個職缺，歡迎有意尋職或轉職之民眾於徵才活動期間親至會場面談。

黃偉哲說，「打造希望家園」是台南市的施政主軸之一，南市府一直積極關注台南市各大企業投資案，開發更多就業機會，促進市民就業。近期在安平區投資16億元的BOT案福爾摩沙遊艇酒店，預計2022年初開始營運，未來將創造安平在地300個以上就業機會。27日福爾摩沙遊艇酒店，也在徵才現場釋出89個工作機會，期望未來市府團隊與業者一起推動台南觀光發展，提供更多就業機會，讓人才留在台南就業，以達建構友善就業「希望家園」願景。

▲台南市觀光旅遊局與勞工局共同舉辦「2021台南市旅館業聯合徵才活動」，市長黃偉哲前往視察徵才情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局表示，這次徵才廠商計有香格里拉台南遠東大飯店、台南老爺行旅、台糖長榮酒店-台南、夏都城旅安平館、劍橋大飯店、台南大飯店、國泰商旅、台邦商旅、福爾摩沙酒店、台南大員假日酒店、維悅飯店、天下大飯店、台南富信大飯店、榮美金鬱金香酒店、桂田酒店、南科贊美酒店等共16家旅館設攤。

在職缺部分，計有人力資源專員、櫃台接待員、工務部維修員、技術員、餐廳服務員、服務生、採購人員、安全部安全員、早餐服務員、西餐A級廚師、西餐三廚-咖啡自助餐廳廚房一廚、西餐內場助廚、西餐冷熱廚領班、西餐服務員、西餐廚師、西餐廳外場服務員（工讀生、自助餐廳、鐵板燒、日料餐廳）、西點助手、西點廚師、冷凍空調助理工程師、房務主任/組長、房務部房務員、健身中心救生員、清潔員等329個職缺。這次聯合徵才活動為台南市民搭起媒合之橋，也為旅館業者注入人才，歡迎求職民眾踴躍參加，活動職缺之薪資皆明確標示於徵才現場。

▲台南市觀光旅遊局與勞工局共同舉辦「2021台南市旅館業聯合徵才活動」，市長黃偉哲前往視察徵才情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局長郭貞慧指出，該局積極推動的各項防疫措施包含安心內用、安心旅宿、及安心景區的安心標章認證計畫等等皆已見成效，透過安心標章認證的推動，保障遊客安全，讓遊客安心到台南遊玩。經統計近來台南市例假日及連假期間，平均住宿率均在8成以上，再搭配觀旅局年底前舉辦的各種活動，例如台南將軍吼音樂節、城市音樂節、森山市集及耶誕點燈等等，勢必會帶來另一波到台南市的觀光人潮，帶動周邊觀光產業蓬勃發展。未來台南市觀光的發展，需要大家的加入，這次旅館業的徵才活動，歡迎有志市民踴躍參加，共同為台南市觀光產業發展打拼。

▲台南市觀光旅遊局與勞工局共同舉辦「2021台南市旅館業聯合徵才活動」，市長黃偉哲前往視察徵才情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，為加速求職者找到工作，勞工局職訓就服中心將陸續辦理就業徵才活動，王鑫基預告今年第四場大型徵才活動「台南好生活、台南呷頭路」就業博覽會，將於11月6日上午9時至12時，在新營體育館外廣場舉辦，有求職需求的民眾請不要錯過機會。民眾如有就業或職訓問題，可就近至勞工局職訓就服中心所屬各就服台洽詢、或電洽06-6330820，將有專人提供諮詢服務，相關活動訊息可上台南市政府勞工局職訓就服中心網站 http://job.tainan.gov.tw 最新活動查詢。

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台南旅館業聯合徵才黃偉哲

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