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古蹟原台南神學校校舍暨禮拜堂修復開工　黃偉哲：再現歷史文化亮點！

▲台南市長黃偉哲，前往視察「直轄市定古蹟原台南神學校校舍暨禮拜堂修復工程」籌備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，前往視察「直轄市定古蹟原台南神學校校舍暨禮拜堂修復工程」籌備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「直轄市定古蹟原台南神學校校舍暨禮拜堂修復工程」27日下午舉行開工禮拜，台南市長黃偉哲關心工程籌備情形，上午特別提前前往視察。

▲台南市長黃偉哲，前往視察「直轄市定古蹟原台南神學校校舍暨禮拜堂修復工程」籌備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南神學校自1876年創設迄今，已超過百年歷史，對台灣近代的社會及宗教發展都卓有貢獻，修復文化資產不僅為城市再現歷史記憶，也是建築美學的再次肯定與更新，這3棟古蹟建築環境優美，修復完工也將成為本區域的文化新亮點。

▲台南市長黃偉哲，前往視察「直轄市定古蹟原台南神學校校舍暨禮拜堂修復工程」籌備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

27日下午古蹟修復工程開工禮拜，將由台南市文化資產管理處、台灣基督長老教會台南神學院師生及工程單位代表等共同參與，修復工程由張玉璜建築師事務所設計監造、大順營造有限公司承攬施工，工期900日曆天，發包金額4800萬元整，其中包含來自文化部補助70％，南市府負擔25％，學校自籌5％，整體工程預定將在2024年4月竣工。

▲台南市長黃偉哲，前往視察「直轄市定古蹟原台南神學校校舍暨禮拜堂修復工程」籌備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「直轄市定古蹟原台南神學校校舍暨禮拜堂」深具建築史上之意義。該館為二層樓的磚造建築，屋頂蓋著台灣傳統的仰合瓦，尖拱與圓拱式的門窗，外牆覆著白灰，兼具西方宗教建築與台灣地域色彩之校舍。禮拜堂屬於巴西利卡式平面，採用羅馬式教堂的建築語彙，如拱窗、圓拱柱廊、長形大廳、半圓的聖壇空間等。禮拜堂通廊之通氣孔，使用傳統釉面花格磚，增添台灣地域色彩。西校舍空間配置上與本館呈「L」型配置，兩者以穿廊連結，可阻擋豔陽風雨。三棟建築整體配色一致，建築配置呈ㄈ字型配置，以十字步道之中庭花園連結，呈現寧靜優美之建築景觀。

▲台南市長黃偉哲，前往視察「直轄市定古蹟原台南神學校校舍暨禮拜堂修復工程」籌備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文資處指出，「原台南神學校校舍暨禮拜堂」2002年獲指定為市定古蹟，惟因年久建物材料劣化、禮拜堂塔樓漏水、外牆洗石子粉刷多處龜裂、木門窗腐朽嚴重，有辦理修復工程之必要，先後於2017年完成調查研究、2019年完成修復設計，本日正式開工，修復工程完成後，將再現台南最美的神學文化場域。

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