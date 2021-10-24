黑面琵鷺保育季活動熱鬧展開　黃偉哲帶領民眾賞黑琵遊台南

▲台南市政府舉辦「黑琵•happy 2021愛黑琵」活動，由市長黃偉哲領騎帶領民眾到第二賞鳥亭賞黑琵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府24日在台南七股特有生物保育中心黑面琵鷺展示舘，舉辦首場活動「黑琵•happy 2021愛黑琵」活動，由市長黃偉哲領騎帶領民眾到第二賞鳥亭賞黑琵，熱情歡迎全國民眾在疫情微解封之際，來台南賞黑琵、吃海產、逍遙遊。立委郭國文及市議員方一峰、蔡蘇秋金、陳昆和、蔡秋蘭等皆到場共襄盛舉。





黃偉哲表示，很高興展開黑面琵鷺保育季，目前已有1200隻黑面琵鷺到台南度冬，不僅是全台最大的族群，也佔了全世界近四分之一，可見台南對於黑面琵鷺保育有相當成果，黑面琵鷺是寶貴的保育鳥類，大家一定要好好珍視，政府也會擔起更多的責任來悉心保護，讓國際的嬌客能夠在台灣將他鄉變故鄉。





農業局指出，全球黑琵族群逐年成長，2021年全球普查總數達5222隻，首次突破5000隻大關，較去年4864隻增加358隻，其中在台灣的黑琵有3132隻，約佔全球總數6成，創下歷年新高，而在台南的數量有2114隻，占全台灣的67.5％ ，主要在學甲濕地、七股、四草地區，目前已有1200隻黑面琵鷺到台南，展開為期半年的棲息度冬。

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▲目前已經有1200隻黑琵到台南過冬。（拍鳥俱樂部王國衍提供）



農業局長李建裕表示，2021黑面琵鷺保育季系列活動包括節能減碳卡打車賞黑琵打卡逍遙遊、廢鐵成鋼黑琵創作展、黑琵保育季繪本「小黑琵度假遊學記」第2輯度冬、找尋台南市長黃偉哲野放「T85」黑琵來度冬、社區黑琵圖騰、2021黑琵親子輕旅行等。歡迎全國各地民眾，一起來台南欣賞黑面琵鷺曼妙舞姿及體驗台南生態之美。