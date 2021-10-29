獨／驚險影片曝！砂石車被控頂屁股撞女騎士　駕駛喊冤還原真相

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區一輛砂石車28日早上7點多，行經介壽路往土城方向時，右側擦撞機車導致女騎士全身多處擦傷，腿部疑似骨折送醫，詳細案發原因仍待釐清。女騎士的姊姊在臉書發文稱，「砂石車的司機跟警方說，我妹妹在鑽車陣，所以就頂了她屁股兩下」等語引發討論，警方證實，司機從頭到尾都沒這樣說過。

▲家屬批評，砂石車駕駛因不滿機車騎士鑽車就撞女騎士屁股。（圖／翻攝自Facebook／我是三峽人 iSanxia）

36歲邱姓駕駛解釋，當時車道限縮，他為了保持安全距離，所以採取防禦駕駛，除了不斷看後視鏡注意車況，並放慢速度緩緩靠右行駛，殊不知女騎士也跟著減速靠右，他注意到時已經撞上。

27歲陳姓女騎士受傷倒地，其姊姊在臉書PO文指稱，砂石車司機說妹妹鑽車陣，這樣就可以撞她了是嗎？那個路段只要是明眼人都知道，那裡要怎麼鑽車陣？更何況那台砂石車都已經佔據了整個車道，是要怎麼鑽？有沒有熱心的民眾願意提供行車記錄器給我們，以便釐清責任歸屬。

▲擦撞瞬間。（圖／記者陳雕文翻攝）

被質疑殺人的邱男受訪時嘆了口氣，我有把行車畫面提供給警方，真的沒有刻意去撞女騎士，更沒有跟警方說「頂了屁股兩下」，看畫面就能知道，是側邊的擦撞，只希望家屬能看到畫面，就能了解事發真相。

邱男強調，我有減速並防禦駕駛，但仍然做得不夠好才會出車禍，可是真的沒有要刻意去撞誰。