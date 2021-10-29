地方創生券「天選末3碼」中2次　主持人驚：超吉利！邊緣網友哭了

記者周亭瑋／綜合報導

國發會推出500元「地方創生券」今早進行第3輪抽籤，共有5萬674位幸運兒誕生；過程中，天選號碼「064」兩度被抽中，但就有網友傻眼狂問，「為何不重抽百位號碼阿？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

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今早10點30分，由國發會國土發展處處長彭紹博抽出9組天選號碼，分別為「771、706、064、168、191、459、135、314、366」，而幸運中獎者將於下午5時起，收到中籤簡訊通知。

緊張的過程中，「064」隔了3組號碼兩度中籤，現場主持人更直呼，「064真的非常吉利，被抽中兩次！」就有網友提問，為何不重抽百位數就好；另外，許多邊緣人也哀怨表示，「2個號碼就很難中，更何況是3個」、「果然，沒有期待沒有傷害」、「43到現在還是國家級邊緣人」、「70邊緣路過」、「2碼都很難中了還3碼」。

▲地方創生券第三周中獎號碼。（圖／記者余弦妙攝）

【地方創生券】

首周（10／15）中獎身分證末碼（5萬1名幸運兒）

081、105、594、188、089、396、521、467、912、798、358、441、367、941、335

第二周（10／22）中獎身分證末碼（5萬5528名幸運兒）

598、880、886、675、684、568、645、456

本周／第三周（10／29）中獎身分證末碼（5萬674名幸運兒）

771、706、064、168、191、459、135、314、366

使用方式：

中獎者須以「台灣Pay金融卡」消費，並於11月6日至11月20日期限內，至「地方創生入口網」登錄綁定金融機構22家（可選擇綁定），消費前下載金融機構「行動銀行App」或「台灣行動支付App」綁定金融卡／帳戶。

使用期限：

2021年12月01日至2022年4月30日，可分次使用，直到累積消費500元額度為止。

使用範圍：

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