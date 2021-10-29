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社會 社會焦點 保障人權

新店煙火哥「連敗內幕」曝　才剛繳9萬又要再賠5萬

記者黃宥寧、林冠吟／新北報導

新北市新店區一名邱姓男子，因與藍姓女子有交通糾紛，竟屢次半夜在藍女住家附近施放煙火，被附近居民稱為「煙火哥」，而邱男先前才因拒絕繳納9萬元罰鍰，直到愛車差點被查封才當場繳清，熟料近日他又得噴錢了，藍女先前對他提起刑事附帶民事訴訟判決出爐，新店簡易庭判邱男須賠償藍女5萬元。

▲▼新店煙火哥繳清違規施放煙火罰鍰。（圖／台北執行署提供）

▲新店煙火哥愛車先前差點被扣，當場繳清違規施放煙火9萬元罰鍰，如今和藍女的民事判決出爐，還得再賠5萬元。（圖／台北執行署提供）

邱姓男子2019年和女友到宜蘭遊玩，卻在騎電動車時不慎撞到藍姓女子，雖然後續也協助藍女送醫，並包紅包欲和藍女和解，但卻仍被索討6萬元，讓他相當不滿，事後時不時就會在藍女居住的社區半夜燃放高空煙火，已被依違反《社維法》函送8次、今年5月，更因發送藍女「確診不就醫」的不實傳單，被判刑10月。

▲▼新店煙火哥重出江湖，一晚連換4地點放炮氣壞住戶。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

▲▼煙火哥被函送8次仍罰不怕，其先前才曾因發送藍女確診的不實傳單，被判刑10月。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼新店煙火哥重出江湖，一晚連換4地點放炮氣壞住戶。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

但煙火哥仍罰不怕，10月10日才在新店交流道附近施放15管小高空煙火，驚醒居民、10月19日再度在新店連換4處輪番放煙火，被依違反《社維法》裁處共9萬元，邱男還因拒絕繳納，愛車差點慘被查封，最後在執行署人員到場後，爽快領出9萬元繳清。

孰料，近日藍女怒控邱男妨害自由附民事訴訟案件判決出爐，藍女怒向法院控訴，邱男半夜時不時就在她家社區大門口放煙火，或已手機寄「你猜我現在在哪，你等等從貓眼看到我別尖叫喔，很晚了，會吵到別人」、「剛看一下你門口，其實我要進去不難欸，警察到的時間路程鎖匠開的了」、「我找個時間許可的時候上去跟你請安，別尖叫，警察要一下子才會到」等簡訊，讓藍女忍無可忍，怒求償20萬元。新北簡易庭審理後認為，邱男不法侵害藍女事證明確，判邱男須賠償藍女5萬元。

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