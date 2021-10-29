「外送」藥頭豪撒重金住摩鐵躲4月　下車「做這件事」被抓了

記者黃宥寧／台北報導

代號「外送」李姓藥頭（綽號阿佳），專門在大台北、桃園等地區將海洛因、安非他命，售給「吸毒圈」同好牟利，狡猾的他居無定所，以旅店、摩鐵作為藏身處，近日疫情趨緩，他發現警加強查訪旅宿場所，便躲在自小客車做休息處所，北市南港分局警經數月跟監埋伏，趁他在桃園市龜山下車購物將他當場逮捕，訊後依違反毒品罪偵辦。

▲南港分局執行『安居專案』積極掃蕩各類毒品，經數月跟監查獲專門涉嫌販賣第一、二級毒品海洛因李嫌。（圖／記者黃宥寧翻攝）

南港分局執行『安居專案』積極掃蕩各類毒品，經先前偵辦綽號小野的駱姓犯嫌涉販賣毒品案件，溯源追查發現毒品來源是向上游代號「外送」的男子所購買，經查代號「外送」李姓男子（綽號阿佳）平日在大台北、桃園等地區活動，涉嫌販賣第一、二級毒品海洛因、安非他命供不特定人士施用牟利，隨即組成專案小組並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

▼警方在他身上搜出海洛因及安非他命等毒品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

專案小組發現李姓藥頭 （45歲），為躲避警方蒐證及查緝，平時無固定居住處所，以旅店或汽車旅館作為落腳處，且日日變換地點。由於近期疫情趨緩處解封狀態，李嫌發現警方逐步加強臨檢查訪旅宿場所，便以自小客車為藏匿休息處所，專案人員緝而不捨，行動跟監、埋伏。

警方跟監4個月左右，終於在本月27日持新北地院及新北地方檢察署所核發的搜索票及拘票，在桃園市龜山區忠義路趁李嫌下車購買物品查緝到案，總共起獲起獲第一級毒品海洛因1包（毛重1.2 公克）、第二級毒品安非他命11包（毛重148.5公克）、愷他命1包（毛重0.6 公克）、吸食器1組、電子磅秤1台、毒品分裝袋1批、玻璃球1顆、新台幣41000 元及手機2支等犯罪證物，訊後移送新北地檢偵辦。