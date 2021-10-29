C羅女友曬床照宣布懷上雙胞胎！　球王又要當爸了

▲C羅昨日PO文宣布喜訊。（圖／翻攝自instagram／Georgina Rodriguez）



記者崔子柔／綜合報導

葡萄牙足球天王C羅（Cristiano Ronaldo）跟27歲西班牙模特兒女友喬治娜（Georgina Rodriguez）交往多年，也是在喬治娜出現、替他生下小女兒後，他才收起花花公子的形象，昨（28）日他和喬治娜則PO出喜訊，宣布2人將迎來雙胞胎寶寶。

C羅前3個孩子皆「生母不詳」，喬治娜在2017年生下小女兒後，C羅開始當起愛家的好爸爸，現在又有了一對雙胞胎，2人同時在IG宣布喜訊，不到8小時分別都吸引超過2千萬人按讚。

▲▼C羅和喬治娜交往6年。（圖／翻攝自instagram／Georgina Rodriguez）



喬治娜出生於西班牙，曾任酒吧服務生，後來擔任精品品牌Gucci銷售員，2016年間進而認識C羅，直接從灰姑娘晉升為足壇天王的女友，在2017年替對方生下小女兒，這段戲劇性的戀愛故事被拍成紀錄片，將在Netflix上播出，片名為《我是喬治娜》。

雖然目前2人還沒登記結婚，不過已有計劃步入禮堂，先前則有葡萄牙媒體爆料，C羅的媽媽阿威羅（Dolores Aveiro）不希望喬治娜成為媳婦，質疑對方只是想撈錢，甚至連C羅的哥哥、姐姐也都反對。