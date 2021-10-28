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社會 社會焦點 保障人權

快訊／鈕承澤「媽媽牌」成功　檢方同意先安頓病母延後入監

▲▼導演鈕承澤（豆導）。（圖／記者孫于珊攝）

▲鈕承澤被控性侵女劇組後，在法庭上始終堅稱以為當時和被害人間存有情愫。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女員工，被最高法院判刑4年徒刑定讞，因鈕承澤在案件審理中就把護戶籍遷到花蓮，台北地檢署原本囑託花蓮地檢署，傳喚鈕承澤11月2日到案執行，但鈕以母親生病尚待安頓等理由，聲請延後，花檢在了解鈕母病情後，已同意鈕承澤改期到11月30日入監，同時啟動防逃機制。

鈕承澤以童星身分進入演藝圈，17歲就以《小畢的故事》入圍金馬獎最佳男配角而走紅，轉戰導演後，拍過包括《艋舺》等多部電影與電視劇，也執導過不少歌手MV，2013年間，鈕因未經許可夾帶大陸籍工作人員，闖入高雄左營軍港勘景，首度陷入司法爭訟，鈕最後認罪，或高雄地院判5月，緩刑2年。

2018年10月間，鈕承澤執導《跑馬》時，對新加入劇組的被害人心生愛慕，原本劇組要在11月23日開工作會議，鈕臨時通知取消開會，要主管帶著被害人到家中私人聚會，晚間劇組主管等客人陸續離開，當晚眾人陸續離去後，只剩被害人獨自留下，遭鈕壓在沙發上強吻、脫衣。

▲▼鈕承澤性侵案二審開庭，雙手合十進入法庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲鈕承澤性侵案二審開庭時，曾雙手合十後進入法庭。（資料照／記者吳銘峯攝）

當時被害人堅決不從，整個人身體蜷縮在沙發上哭泣發抖，鈕因無法勃起、只能手指性侵得逞後，讓被害人穿上衣物離開，被害人隨即打電話向室友求助，一起到醫院驗傷報案。

鈕承澤遭起訴後，鈕承澤在審理期間賠償被害人200萬元，但無法取得諒解，遭判刑4年，鈕上訴高院辯稱當時喝了很多酒，2人聊天過程很愉快，因此認為被害人當時留下來，「就是要發生性關係」，後來改口稱被害人留下，讓他「期待有進一步發展」。

高院根據鈕和被害人的LINE對話內容，2人互動不深，被害人還曾跟同事抱怨，對鈕的友好舉動感到困擾，判決痛批鈕形塑2人間有男女情愫，犯後毫無悔意，駁回上訴；鈕再拿出自行接受測謊結果，上訴強調自己沒有性侵，仍在2021年9月被最高法院駁回上訴，全案定讞。

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