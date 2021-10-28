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壯世代愛愛次數太少！專家提8大好處「最佳頻率表」出爐

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲壯世代滾床單次數太少，僅達建議次數的一半。（圖／取自pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘊生殖醫學中心院長陳菁徽近日受邀上Podcast頻道「壯聲勢」，談到「壯世代」（50歲以上）滾床單次數太少，僅達醫學會建議次數的一半，事實上房事有8大好處，因此鼓勵民眾持續保有性生活，「活到老做到老，也沒有什麼不行！」

年齡實驗室針對全台22縣市50歲以上民眾進行「壯世代性需求大調查」，發現50-59歲平均性生活（包含自慰）頻率約為一個月1.3次、60-69 歲約1.1次、70-79歲0.6次，整體平均僅約一個月 1.3 次。若以台灣男性學醫學會提出的「性生活建議次數」2.36次為標準，足足少了一半，且頻率隨年齡遞增而下降。

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陳菁徽引用英國倫敦大學一項針對婦女的調查發現，每週至少1次親密行為的女性，比起同齡每月不到1次的女性，進入更年期的機率少了 28％。另外，相關研究也顯示，無論男女，保有和諧性生活擁有8大益處，包括舒緩壓力、幫助睡眠、幫助燃燒脂肪、有益心血管健康、有助抑制食欲、增加親密感、抗老養顏、延長壽命等。

陳菁徽強調，性行為的範圍不只是「插入式的性交」，口交、愛撫、自慰也包含在內，即使沒有伴侶，也能靠自己享受性愉悅。若身體上有障礙，除了選擇自己舒適的體位，也不妨尋求醫師或適度服用藥物。

陳菁徽建議，以雙方都能接受的頻率與意願為原則，太多、太少反而可能造成雙方心理上的壓力。只要雙方都可以很自然地一直經營性生活，生理上的狀態也都是OK的話，「活到老做到老，也沒有什麼不行！」

▼建議性行為頻率、壯世代實際性生活調查。（圖／年齡實驗室）

▲▼壯世代做愛次數太少！專家提8大好處　建議頻率出爐。（圖／年齡實驗室）

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