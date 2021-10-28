高市刑警勾結業者查個資　警政署長震怒：加強警政系統稽核

▲針對高雄市警局多名外勤警員涉嫌違法幫徵信業者查個資遭收押，警政署發表聲明。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

屏東地檢署今年8月調查一起仙人跳案件，意外查出高雄市刑大郭姓、林姓刑警涉嫌洩漏民眾個資給徵信業者，偵辦此案如滾雪球般越滾越大，除了上述2刑警遭收押外，檢方查出遭停職的岡山分局林姓小隊長涉案。

屏東檢方指揮揮廉政署南調組兵分多路，搜索岡山、三民一警分局、高雄市刑大等單位，約談涉案的刑事外勤人員，偵訊後增列岡山分局宋姓小隊長、及三民一分局另名偵查佐涉案，檢方定涉嫌洩密等罪嫌，向法院聲請羈押獲准。

對於檢察官調查徵信業者涉入仙人跳案件，卻意外導致高雄市警局5名刑事外勤人員遭收押，案情延燒高雄警界，引發民眾譁然。

對此警政署表示，有關高雄市政府警察局近期發生員警涉嫌洩漏個資等不法案件，屏東地檢署從今年5月間指揮警政署政風室、廉政署南調組、高雄市政府警察局政風室偵辦，經調查後發現不肖員警查詢民眾個資提供業者使用，疑與徵信業者間有對價關係，涉嫌觸犯「違背職務收受賄賂」、「洩漏國防以外應秘密之事項」及違反「個料法」等罪。

警政署指出，近期高雄市警局發生多起員警利用警政系統查詢民眾個人資料，洩漏給不肖業者使用，為有效維護民眾個人資料及公務機密安全，警政署將加強警政系統調閱紀錄稽核頻率，並要求全台各警察機關主動清查所屬員警有無違常使用情事，以維護民眾權益及強化員警廉潔觀念外，違法員警如調查事證明確將從嚴究辦。

【其他新聞】

►推特驚見2交警下崗「口愛」 臂章號碼查出是他…警政署回應了

►E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」



►獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年