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１小時端５菜！料理之王2總決賽　強者爭冠「油」夠厲害

▲《料理之王2》最終對決以「環遊世界」為主題，選手們要在1小時內端出5道菜，除了考驗廚藝和手速，聰明選油也是關鍵。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

大型廚藝選秀節目《料理之王2》最終決賽，6強選手3人一組，首輪的挑戰是燒烤料理。白睿騰、黃偉嘉、蔡至梵3人同場較勁，紛紛使出看家本領，不約而同端出多樣菜色應戰，更巧的是，都有台灣夜市小吃元素。

▲１小時端５菜！料理之王2總決賽　強者爭冠「油」夠厲害。（圖／記者謝婷婷攝）

▲《料理之王2》最終決賽，首輪挑戰「燒烤料理」。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

「我會做一個地瓜的叭噗，接下來的話有烤玉米、甜不辣，還有基隆的營養三明治」、「烤玉米跟甜不辣，我會把它結合在一起，然後還會做一個台灣非常有名的大腸包小腸」，其中黃偉嘉和蔡至梵皆以甜不辣和烤玉米為發想，帶來自創料理，兩人手法、創意大不同，但對於用油都很講究。

▲１小時端５菜！料理之王2總決賽　強者爭冠「油」夠厲害。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼蔡至梵以玄米油先炸後烤，讓食材吸附燻烤味道。

▲１小時端５菜！料理之王2總決賽　強者爭冠「油」夠厲害。（圖／記者謝婷婷攝）

「油的挑選其實很重要，今天台上我就選擇玄米油」蔡至梵認為，油品會影響炸物的口感和風味，而總決賽指定用油泰山主廚精選ChefOil玄米油，就能炸出他想要的炸物酥脆口感；對於他的選擇，首席導師Fred也認同表示：「你用玄米油是比較好，它的油脂比較穩定，葵花油也可以，它的油煙相對來說會比較少。」

▲１小時端５菜！料理之王2總決賽　強者爭冠「油」夠厲害。（圖／記者謝婷婷攝）

▲蔡至梵認為油品會影響炸物的口感和風味。

蔡至梵進一步補充說道，玄米油在炸的過程中能讓炸物更酥脆、口感更好，在後續燒烤的過程中更容易入味。至於選用葵花油來進行油炸的黃偉嘉則指出，像是葵花油、玄米油因為發煙點較高、耐高溫料理，都滿適合用來油炸。

▲１小時端５菜！料理之王2總決賽　強者爭冠「油」夠厲害。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼黃偉嘉指出葵花油發煙點較高，能避免食材油炸後產生油耗味。

▲１小時端５菜！料理之王2總決賽　強者爭冠「油」夠厲害。（圖／記者謝婷婷攝）

第一輪分組競賽，由蔡至梵脫穎而出進行最終廝殺，冠軍決戰以「環遊世界」為主題，要在1小時內端出5道菜，除了考驗廚藝和手速，聰明選油也是關鍵。「每種油的發煙點不一樣，不同油種也有不同的風味」蔡至梵強調，用油要「根據料理手法或烹調方式」挑選，像是他的冷盤燻鮭魚塔塔，就以適合低溫料理的第一道冷壓橄欖油來涼拌，喚醒食材美味，燉飯的煎炒步驟，選用適合中溫的葡萄籽油，與食材完美搭配不搶味，炸鱷魚則用耐高溫的葵花油，才能炸出清爽不厚重的口感。

▲１小時端５菜！料理之王2總決賽　強者爭冠「油」夠厲害。（圖／記者謝婷婷攝）

▲《料理之王2》總決賽指定用油「泰山主廚精選系列」成為強者爭霸的助攻神器。

料理之王2總決賽指定用油「泰山主廚精選ChefOil系列」，依據低中高溫烹調方式不同，提供適合的頂級好油，不但能幫料理加分，更兼顧健康美味，成為3強爭霸的助攻神器，也堪稱料理王者之戰的隱藏亮點。

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