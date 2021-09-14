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代謝UP甩變腫危機！小可薔薔辣舞PK「誰濕」　阿Ben觀賽狂飆汗

▲愛吃不忌口的阿Ben、小可夫妻檔與薔薔，談到宅家期間如何擺脫變腫危機，強調「提升代謝」就是關鍵。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

穿上挖腰露背泳裝，大跳鋼管舞高難度動作，3寶媽徐小可零贅肉的緊實身材，讓許多年輕女生都自嘆不如，同場較勁的薔薔，則以貼身亮片洋裝，展現凹凸有致的S曲線，火辣回敬「薔」式國標，雙美尬舞PK「誰比較濕」，結果站一旁看戲的阿Ben竟也汗水狂飆。

▲▼魔塑纖業配 。（圖／業者提供）

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▲3寶媽徐小可辣跳鋼管舞，秀零贅肉緊實身材。（圖／記者謝婷婷攝）

「代謝變好後，不動也能很濕！」阿Ben、徐小可與薔薔合體為SUPERCUT塑魔纖新品代言，薔薔秀出一個月體重管理6公斤的成效，而阿Ben小可則是夫妻同心齊力斷「斤」達到28公斤，談到宅家期間，同樣愛吃不忌口的3人，如何擺脫變腫危機，他們強調「提升代謝」就是關鍵。

▲▼魔塑纖。（圖／業者提供）

▲阿Ben、小可夫妻檔與薔薔，合體為SUPERCUT塑魔纖新品代言。（圖／記者謝婷婷攝）

「我就吃發飆錠，你知道吃進去就是，隨便一個鋼管動作，上去、下來，就會像阿Ben現在的臉一樣滿頭大汗！」徐小可大讚塑魔纖新品能讓運動事半功倍；「我會慢跑或快走，但之前是快走一個多小時才開始慢慢流汗，使用塑魔纖之後大概半小時就會滿身大汗！」阿Ben認為爆汗也是增強代謝的一種方式。

▲代謝UP甩變腫危機！小可薔薔辣舞PK「誰濕」　阿Ben觀賽狂飆汗。（圖／惟真國際提供） ▲代謝UP甩變腫危機！小可薔薔辣舞PK「誰濕」　阿Ben觀賽狂飆汗。（圖／惟真國際提供）

▲▼阿Ben小可夫妻同心齊力斷「斤」達到28公斤。（圖／惟真國際提供）

▲代謝UP甩變腫危機！小可薔薔辣舞PK「誰濕」　阿Ben觀賽狂飆汗。（圖／惟真國際提供）

而先前身材走樣，被酸像糯米腸的薔薔，只花1個月就找回腰線，她強調用對方式很重要，「像我白天起床先喝爆動双芒發泡錠，晚餐前再喝快塑双切發泡錠，讓我非常輕鬆達到效果，讓我覺得非常地舒服、非常地方便，在日常生活中我喝一喝，哇！就流汗了。代謝的變很好！」

▲代謝UP甩變腫危機！小可薔薔辣舞PK「誰濕」　阿Ben觀賽狂飆汗。（圖／惟真國際提供）

▲▼先前被酸像糯米腸的薔薔只花1個月便找回性感曲線。（圖／惟真國際提供）

▲代謝UP甩變腫危機！小可薔薔辣舞PK「誰濕」　阿Ben觀賽狂飆汗。（圖／惟真國際提供） ▲▼魔塑纖。（圖／業者提供）

全新升級的SUPER A+發飆超塑錠，除了保留業界最高濃度左旋肉鹼51%，又添加健身必備的「BCAA支鏈胺基酸」，兩大代謝成分雙重加乘，運動前吃還能加倍提升運動效率、快速達到極佳的運動成效。另外，專為懶人量身定做的「爆動双芒」則以風行歐美的燃脂聖品非洲芒果，配上提升新陳代謝的印度芒果，還有專為貪吃者研發打造的「快塑双切」含專利白腎豆萃取物、酵母鉻、NeOpuntiaTM仙人掌萃取物，兩款新品皆透過專利技術製成發泡錠劑型，不但能添加足量有效成分，也更好吸收，讓3人飆汗超有感。

▲代謝UP甩變腫危機！小可薔薔辣舞PK「誰濕」　阿Ben觀賽狂飆汗。（圖／記者謝婷婷攝）

▲全新升級的SUPER A+發飆超塑錠，代謝成分雙重加乘。（圖／記者謝婷婷攝）

▲業配 惟真國際-塑魔纖。（圖／記者謝婷婷攝）

▲爆動双芒和快塑双切，皆透過專利技術製成發泡錠劑型。（圖／記者謝婷婷攝）

徐小可補充說道，塑魔纖產品包裝上都有寫是「食品」，所以吃下去不會對身體造成負擔、非常安全，而且「成份真的很厲害」！她更自信表示，廠商敢連續3年找同樣的人代言，甚至更精進「找另一位更辣的代言人」，這就是活招牌。阿Ben則很感謝3年前遇到塑魔纖，助他找回健康體態，不然現在體重「大概快破百了吧」！而新加入代言行列的薔薔也認為：「我覺得他們身材能維持這個樣子，所以這個是絕對有品質保證的啦！」

▲▼魔塑纖業配 。（圖／業者提供）

▲3位代言人舉杯歡慶塑魔纖新品開賣3個月熱銷3萬盒。（圖／記者謝婷婷攝）

記者會上3人也舉杯歡慶，塑魔纖新品開賣3個月熱銷3萬盒，創下有史以來最快完售的紀錄，阿Ben小可更不忘向廠商喊話還要再代言3年，繼續用好身材說服消費者。

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