驚！中年男性注意　身體去除「這一味」好感度立即UPUP

▲日本研究顯示，40歲左右的男性會散發一股「熟男味」，專家建議從問題根源下手、有感去味，才能讓好感度UP UP！（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

不只外貌是給人的第一印象，身體散發的味道也會影響吸引力，因為氣味能創造令人難忘的嗅覺記憶。有研究指出，女性的嗅覺比男性靈敏，那麼光看照片、憑直覺，對女性來說「30歲vs 40歲」男性，誰看起可能有味道？

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▲不少女性的既定印象是中年男性體味比年輕人來得重。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

「他感覺比較有味道一點，看起來比較像是有爸爸的味道，就是感覺有一點油油的味道的感覺」、「他看起來有一種熟男味，就像我每次進去我們總經理辦公室的時候，會有一種主管的味道」、「他長得太像我老公，看起來就是一整天在冷氣房，然後都有洗澡，但還是…有說不出來的體味」，街頭調查後發現，不論20、30、40世代的女性，多數的既定印象都是「熟男比較有味道」。

▲▼實際訪問中年男性也認為自己與年輕時期相比「多了一味」。

實際訪問中年男性，有沒有察覺到自己的味道與年輕時不同？一名45歲男子尷尬表示：「即使不流汗還是會有味道，我自己也說不上來為什麼，我太太跟我講我才知道」；另一位50歲上班族則是略顯無奈地說：「一直覺得身體有味道，跟年輕的時候不太一樣，不像汗臭味，也不是狐臭味，有時候會買香水來噴，但越噴越怪」。

▲日本藥妝品代表山本健二表示，40歲左右的男性確實會生成年輕時沒有的「熟男味」。

事實上有日本研究顯示，40歲之後的男性，確實會散發一股「熟男味」；對此，日本藥妝品代表山本健二進一步說明，隨著年紀增長，身體油脂堆積開始產生變化，容易在頭皮、後頸等部位產生一種叫「丁二酮」的成分，因而產生中年男性特有的體味，這個味道聞起來就像是回鍋油，與汗臭完全不同，尤其好發在40歲以後的男性身上，因為是質地較為黏稠的油脂，一般的洗髮精、沐浴露較不易去除。

▲▼頭皮、後頸等部位產生的「丁二酮」成分，是造成熟男體味的主因。

至於該如何自我辨別熟男味？山本健二指出，「這個氣味很難自己察覺」，正因為自己感覺不到，所以需要請另一半幫忙聞聞看，像是穿了一整天的衣領處或是每天睡的枕頭，都能很容易找到這股熟男味。「日本人特別在意自己會不會帶給他人困擾，尤其是身體的味道也非常重視！」日本對於「氣味」非常講究，像是擁擠的電車、上班場所等，需要與人近距離接觸的地方更會在意，而在日本，與其想要自己很香，更多人希望自己不要散發氣味，保持無味狀態。

▲年過40的男性，建議可以使用熟男專用的去味洗沐產品。

來台兩年的山本健二也觀察到，因為台灣天氣熱、容易流汗產生體味，近來有越來越多男性會尋找香水或體香劑來掩蓋或預防，「但其實應該要先將散發氣味的根源去除掉，才不會造成香氣混合了體味，形成更令人困擾的特殊氣味」。像是日本市場針對不同年齡層的男性，研發不同需求的洗沐商品，年過40的熟男們，建議可以使用熟男專用的去味洗沐產品，只要每天簡單洗頭洗澡，就能解決頑固的熟男味。

▲從問題根源下手、有感去味，才能讓好感度也跟著UP UP。

只在意造型穿搭，卻忽略了因熟齡而散發的氣味，或一味用體香產品掩蓋、產生更惱人混雜氣味，都可能讓個人形象大扣分，從問題根源下手，才能讓你有感去味，好感度也跟著UP UP！

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