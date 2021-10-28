戴瑋姍轟包庇黑心業者賣病犬 新北動保處調稽查紀錄澄清

▲民進黨市議員戴瑋姍質疑動保處包庇違法寵物業者。（圖／記者許靖騏攝）

記者楊蕓／新北報導

民進黨市議員戴瑋姍28日質詢時指控，板橋南雅路一間寵物店販賣病犬遭撤照後，原址更名繼續販賣，但向動保處檢舉後，發現稽查人員根本沒入店稽查，質疑包庇黑心業者。農業局則還原通聯紀錄澄清，接獲檢舉不到30分鐘就抵達現場，認為影片中的時間序列「有點怪怪的」，並不能因此影射同仁，此案已交由政風處調查。

質詢過程中，雙方對於稽查過程各執一詞，新北市長侯友宜緩頰，感謝戴議員勇於舉發，但詳細過程和時間序列要再進一步釐清，由政風單位去了解，兩週內完成調查，至於業者若是累犯，將採最重處罰。

戴瑋姍質詢時，公布稽查人員前往稽查的側拍影片，畫面顯示稽查人員下車後，未進入店家稽查，只在門口徘徊、不斷打電話，之後便向助理回報店家應該沒有人，質疑包庇黑心業者。

農業局長李玟表示，根據動保處的通聯紀錄，稽查人員當時是打電話跟助理說明情況，且接獲檢舉不到30分鐘就抵達現場，認為影片中的時間序列「有點怪怪的」，並不能因此影射同仁。此外，承辦業務稽查人員遭店家言語恐嚇，至板橋分局報案，目前已由新北地檢署偵辦中。

不過，戴瑋姍仍質疑動保處「為何不入內稽查」、「是不是無照販賣病犬」，更不滿農業局在新聞稿稱遭到「斷章取義、抹黑栽贓」，要求侯友宜道歉，捍衛她的清白。

動保處透過新聞稿表示，近1年動保處撤證7間寵物店家許可證，為防止非法店家死灰復燃持續稽查，且稽查員與承辦人皆屬不同人，3月25日承辦業務稽查人員遭店家言語恐嚇，至板橋分局報案，目前已由新北地檢署偵辦中。

動保處指出，接獲舉報立即派員至店家稽查實際運作情況，除觀察店內犬隻狀況是否健康外，並依法追查販售犬隻來源，若買賣交付犬隻前未提供寵物登記證明及未辦理寵物變更登記，除依動保法第28條規定處以罰鍰外，並依特定寵物業管理辦法第14條第1項廢止其許可，目前已廢止7間寵物店家許可證，總計裁罰145萬元罰鍰。