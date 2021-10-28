「習近平是大國領導人」　蔡英文：希望兩岸能找到解決歧見途徑

▲蔡英文26日接受CNN專訪。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者蘇晏男／台北報導

中國國家主席習近平領導下，近年以「戰狼」之姿不斷挑戰美國為首的自由世界，首當其衝蔡政府的親美路線；隨著解放軍機擾台頻率及架次增加，台海局勢升溫已成國際關注焦點。美媒《CNN》28日刊登獨家專訪總統蔡英文的報導，當蔡被問及習近平時，稱對方是一個大國的領導人，可惜該國不是民主國家；她也再次表態，盼與中國進行有意義的交流，希望最終能夠找到解決歧見的途徑。

蔡英文26日接受《CNN》記者黎普利（Will Ripley）獨家專訪。面對如何看待習近平的問題，蔡英文表示，習近平是一個大國的領導人，可惜的是這個大國不是一個民主國家，至少現在不是。要治理這樣大的國家不容易，但治理大國的最好制度為何，則取決於領導人。

她說：「重要的是，領導人認為這樣的大國想和區域及世界的其他國家維持怎樣的關係，想和區域及世界的每個人維持和平關係嗎？還是想站在主導地位，讓每個人都聽他的，聽中國的，但不一定喜歡中國？這是選擇的問題。我相信許多人會說，想和區域及世界其他國家維持和平關係，這也包括台灣。」

黎普利追問，「您有興趣和習主席會談嗎？您希望和他有更多的溝通嗎？」蔡英文表示，多溝通是有幫助的，可以減少和避免誤解，更了解彼此。我們也一再表示，願意和中國對話，這也是在處理兩岸關係時，避免誤解、錯估、誤判的最佳途徑。

但蔡英文也認為，2016年以來兩岸情勢變化很大，中國對區域的部署已和以往大不相同，現在更有企圖心，更為擴張主義，因此，過去他們能接受的事情，現在可能無法接受。

至於如何才能重啟兩岸溝通管道？蔡英文坦言需相關各方的努力。「我們一再表示，對話非常重要，希望與中國建立和平的關係。因此，我們耐心以待，以維持現狀作為兩岸政策的核心，這表示我們有耐心。我們希望與中國進行有意義的交流，以便共同探討減少兩岸歧見的可能性，希望最終能夠找到解決歧見的途徑。」