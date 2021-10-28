　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林防治空汙｢三化一目標｣　民眾line通報露天燃燒領獎金

▲環保局將制高點監視器與人工智慧結合，以露天燃燒主動式通報系統，辨識監視畫面，一個月內即接獲21件通報，更成功在莿桐地區查獲1處隱密的非法棄置熱點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環保局將制高點監視器與人工智慧結合，以露天燃燒主動式通報系統，辨識監視畫面，一個月內即接獲21件通報，更成功在莿桐地區查獲1處隱密的非法棄置熱點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林是農業大縣，二期稻作即將進入收成期，若農民露天燃燒稻草加上東北季風來臨，將加劇空氣汙染情形，因此雲林縣政府今(28)日提出｢三化一目標｣策略，強調｢通報全民化｣、｢稽查科技化｣、｢農廢資源化｣及｢建構農業循環經濟示範基地｣等具體策略，展現縣府維護空氣品質的決心。

雲林縣環保局成立LINE平台讓全民參與露天燃燒通報，及透過AI人工智慧隨時監測及查核，減少露天燃燒情形。也針對農膜、地膜、塑膠膜或防蟲網等農業廢棄物，提供免費回收服務，避免民眾就地燃燒，期鄉親配合守護雲林空氣品質。

▲環保局將制高點監視器與人工智慧結合，以露天燃燒主動式通報系統，辨識監視畫面，一個月內即接獲21件通報，更成功在莿桐地區查獲1處隱密的非法棄置熱點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣環保局成立LINE平台讓全民參與露天燃燒通報，及透過AI人工智慧隨時監測及查核，減少露天燃燒情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局長張喬維說明，環保局特別鎖定露天燃燒進行管制與輔導作業，其中｢通報全民化｣，是環保局在今年7月中成立LINE官方帳號｢雲林縣露天燃燒通報平台｣，利用影像及座標即時分享，讓稽查人員可更快前往露天燃燒地點，提升查處效能。更祭出通報一則領100元獎金，目前首編2萬元獎金已用罄，今日宣布再加碼2萬元總獎金。

在｢稽查科技化｣方面，環保局將制高點監視器與AI人工智慧結合，以露天燃燒主動式通報系統全時巡弋方式，辨識制高點監視畫面，當監視設備拍攝到燃燒情事時，系統會將辨識訊息即時通報到群組，並備份舉證影片，以利人員查處；系統自9月啟動，不到30天，即接獲21件AI露天燃燒通報，更成功在莿桐地區查獲1處隱密的非法棄置熱點。

▲環保局將制高點監視器與人工智慧結合，以露天燃燒主動式通報系統，辨識監視畫面，一個月內即接獲21件通報，更成功在莿桐地區查獲1處隱密的非法棄置熱點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善示範農膜回收機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另農膜等農業廢棄物回收及資源化則是全國首創的示範計畫，張喬維說，環保局發現農膜或廢塑膠的燃燒情況嚴重，若燃燒不完全會產生黑煙及戴奧辛，故特別在虎尾鎮及台西鄉設置2處農業廢棄物回收示範點，以預約方式提供農膜、防蟲網等免費清運服務，農民如有回收需求，可逕洽環保局，惟因每月清運數量有限，預約額滿則不受理清運。

張喬維強調，農民提出農業廢棄物清運回收前應抖落農膜或地膜上的沙、土、枯枝及雜草或雜物等，並妥適摺疊綑綁，環保局派員回收後，將媒合再利用廠商，將回收的農業廢棄物循環再利用，製成再生塑膠粒，讓錯置的資源可以妥善處理及再利用，朝農業永續經營邁進。

▲環保局將制高點監視器與人工智慧結合，以露天燃燒主動式通報系統，辨識監視畫面，一個月內即接獲21件通報，更成功在莿桐地區查獲1處隱密的非法棄置熱點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環保局在虎尾鎮及台西鄉設置2處農業廢棄物回收示範點，以預約方式提供農膜、防蟲網等免費清運服務，農民如有回收需求，可逕洽環保局。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林縣改善農業廢棄物露天燃燒刻不容緩，透過民眾通報及引進新的查核技術，掌握燃燒熱區及農業廢棄物再利用需求，並研議農業廢棄物再利用管道，及媒合各鄉鎮市農業產銷班，建構一系列農業循環經濟措施，從源頭改善民眾露天燃燒習慣，以降低縣內環境負荷，提升雲林空氣品質。

▲環保局將制高點監視器與人工智慧結合，以露天燃燒主動式通報系統，辨識監視畫面，一個月內即接獲21件通報，更成功在莿桐地區查獲1處隱密的非法棄置熱點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民眾可加入｢雲林縣露天燃燒通報平台｣，利用影像及座標即時分享，讓稽查人員可更快前往露天燃燒地點，提升查處效能。更祭出通報一則領100元獎金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►田梗上「紅衣女孩」獲空拍銀牌　「2個理由」網狂酸：後台很硬

►阿北半夜趴趴走被鎖定　一查驚呆：他從新北「神遊」到雲林

►第1次偽造5倍券就上手...租車掛假牌加油　逃4縣市警攻堅畫面曝

►7萬私房錢藏肥料袋被當垃圾丟　清潔隊員出動怪手讓她不哭了

►雲林千巧谷「麵包巴士」首航　疫情期顧客不來「我們走出去」

ET快訊
新竹男遭咬爆動脈慘死！　比特犬下場曝光
28組幸運兒！2張加碼券1000↑入袋　675穩坐最大贏家
粉絲團要賣了！鄧佳華何去何從？　連千毅說出下一步
18歲男剛拿到駕照　騎車到這兜風收「18張罰單」
快訊／客庄券第3週抽籤　「2組」身分證末碼中了
LIVE／第3輪開抽！　10萬份500元「客庄券」來了
議員女兒涉販毒現身！　「對不起媽媽」4聲明：只是買晚餐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

質疑市議會審查主席不中立　台南藍軍清點人數不足散會！

英國在台辦事處代表鄧元翰拜會　林智堅盼科技交流

讓學生班班有冷氣吹　台南市電力系統改善及冷氣裝置將如期完成

預算編列257億歷來最高規模　林智堅：竹市建設不間斷

挑戰百萬年薪不是夢！歐日夯羅勒　「樸作良食」成立外銷聯盟

雲林防治空汙｢三化一目標｣　民眾line通報露天燃燒領獎金

數千元電話費未繳？詐騙集團假110騙個資…警救援阻詐

嘉惠就醫民眾　陳亭妃、陳怡珍媒合友聯獅子會捐輪椅

老爺爺的石板屋！部落青年為耆老圓夢　再現魯凱族建築技藝

花蓮垃圾圍城！疫情導致不減反增　爭取台泥水泥旋窯協同處理

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

共享男友！雙胞胎姊妹生活全同步　連牙也要拔同1顆...醫生驚呆傻眼

一天好幾回！柯基姊妹羞羞臉互動 受害者倒地眼神死：馬麻不救嗎？

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

質疑市議會審查主席不中立　台南藍軍清點人數不足散會！

英國在台辦事處代表鄧元翰拜會　林智堅盼科技交流

讓學生班班有冷氣吹　台南市電力系統改善及冷氣裝置將如期完成

預算編列257億歷來最高規模　林智堅：竹市建設不間斷

挑戰百萬年薪不是夢！歐日夯羅勒　「樸作良食」成立外銷聯盟

雲林防治空汙｢三化一目標｣　民眾line通報露天燃燒領獎金

數千元電話費未繳？詐騙集團假110騙個資…警救援阻詐

嘉惠就醫民眾　陳亭妃、陳怡珍媒合友聯獅子會捐輪椅

老爺爺的石板屋！部落青年為耆老圓夢　再現魯凱族建築技藝

花蓮垃圾圍城！疫情導致不減反增　爭取台泥水泥旋窯協同處理

終止連4升！新台幣收盤貶值 0.7分　收在27.834元

專家：台積電ADR出現「死亡交叉」　將拉大與輝達股價分歧

日月光投控Q3獲利、毛利率創新高　前三季EPS 7.66元

質疑市議會審查主席不中立　台南藍軍清點人數不足散會！

中信盃黑豹旗／育成鏖戰近3小時　郭子齊再見安喜歡被隊友抱

國中少女教室「含棒棒糖」　男師一對一面談大罵：欲求不滿嗎

中職將全面開放觀眾　聯盟會向主管機關提出核備

北市自購疫苗「局處不代辦藥品採買」？　黃珊珊：那是原則

家人不關心我...妙齡女深夜爬橋雙腳懸空　警耐心安撫趁機拉回

捷運廣告超吸睛　五倍券購物清單輕鬆搞定

鄭爽公開美艷小三正面！她忍2年崩潰痛訴　 「激烈運動片」尺度直逼SOD

地方熱門新聞

高雄宣布釋出1萬劑BNT疫苗　供12歲以上預約

2局長請辭　高市府公布代理人選

住宅警報器免費申請！

大型砂石車違規白河警動員取締

安平警團隊內外勤兼優

女童登武嶺高山症發　警車載下山救命

消防五大隊辦中級救護技術員複訓

女遊客登馬祖奈良遭公鹿衝撞！慘況曝光

五倍券嘛ㄟ通　北北基6家惜食分享餐廳推優惠

光臨藝術節　萬聖「星際探險夜」一起來搗蛋

許羽嬋、沈宥延當選十大傑出救護員

東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

桃園民代關切青園國小等中小學　設置進度

消費金紅包亮相　嘉義市搶攻五倍卷商機再加碼

更多熱門

相關新聞

花蓮垃圾圍城　爭取台泥水泥旋窯協同處理

花蓮垃圾圍城　爭取台泥水泥旋窯協同處理

因疫情的關係，改變民眾的飲食習慣，造成花蓮縣的垃圾量不減反升，近期因宜蘭利澤焚化廠歲修，導致花蓮縣垃圾僅能暫時堆置於各鄉鎮市轉運平台，花蓮縣政府依促進民間參與公共建設法提出興建台泥DAKA再生資源利用中心與既有之水泥旋窯協同處理垃圾，為循環經濟體現的標竿，利用氣化爐技術進行處理廢棄物，廢棄物處理所產生之合成氣，作為原有水泥製程之旋窯替代燃料。

秋冬空品全台僅一區良好率破9成　3原則挑防空汙好環境

秋冬空品全台僅一區良好率破9成　3原則挑防空汙好環境

檢舉年賺200萬　苗栗縣府要砍了

檢舉年賺200萬　苗栗縣府要砍了

電力問題　中國難短時間解決

電力問題　中國難短時間解決

台商「養蟲」研發環保農藥

台商「養蟲」研發環保農藥

關鍵字：

環保空氣污染東北季風露天燃燒檢舉獎金

讀者迴響

熱門新聞

11/2再鬆綁　運動、拍照等5大場合免戴口罩

你中獎了嗎？第3波動滋券幸運號出爐

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

加碼券神中1500元「動滋券強運號碼曝光！」

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

「好市多299萬電視」全台最狂！郭董家也有一台

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

女偶像當小三「20天開房16次」！

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

藝文再鬆綁！電影院開放飲食

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

人夫車禍豔遇色女肉償　遭連環設局傻眼

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面