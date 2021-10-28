雲林防治空汙｢三化一目標｣　民眾line通報露天燃燒領獎金

▲環保局將制高點監視器與人工智慧結合，以露天燃燒主動式通報系統，辨識監視畫面，一個月內即接獲21件通報，更成功在莿桐地區查獲1處隱密的非法棄置熱點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林是農業大縣，二期稻作即將進入收成期，若農民露天燃燒稻草加上東北季風來臨，將加劇空氣汙染情形，因此雲林縣政府今(28)日提出｢三化一目標｣策略，強調｢通報全民化｣、｢稽查科技化｣、｢農廢資源化｣及｢建構農業循環經濟示範基地｣等具體策略，展現縣府維護空氣品質的決心。

雲林縣環保局成立LINE平台讓全民參與露天燃燒通報，及透過AI人工智慧隨時監測及查核，減少露天燃燒情形。也針對農膜、地膜、塑膠膜或防蟲網等農業廢棄物，提供免費回收服務，避免民眾就地燃燒，期鄉親配合守護雲林空氣品質。

▲雲林縣環保局成立LINE平台讓全民參與露天燃燒通報，及透過AI人工智慧隨時監測及查核，減少露天燃燒情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局長張喬維說明，環保局特別鎖定露天燃燒進行管制與輔導作業，其中｢通報全民化｣，是環保局在今年7月中成立LINE官方帳號｢雲林縣露天燃燒通報平台｣，利用影像及座標即時分享，讓稽查人員可更快前往露天燃燒地點，提升查處效能。更祭出通報一則領100元獎金，目前首編2萬元獎金已用罄，今日宣布再加碼2萬元總獎金。

在｢稽查科技化｣方面，環保局將制高點監視器與AI人工智慧結合，以露天燃燒主動式通報系統全時巡弋方式，辨識制高點監視畫面，當監視設備拍攝到燃燒情事時，系統會將辨識訊息即時通報到群組，並備份舉證影片，以利人員查處；系統自9月啟動，不到30天，即接獲21件AI露天燃燒通報，更成功在莿桐地區查獲1處隱密的非法棄置熱點。

▲雲林縣長張麗善示範農膜回收機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另農膜等農業廢棄物回收及資源化則是全國首創的示範計畫，張喬維說，環保局發現農膜或廢塑膠的燃燒情況嚴重，若燃燒不完全會產生黑煙及戴奧辛，故特別在虎尾鎮及台西鄉設置2處農業廢棄物回收示範點，以預約方式提供農膜、防蟲網等免費清運服務，農民如有回收需求，可逕洽環保局，惟因每月清運數量有限，預約額滿則不受理清運。

張喬維強調，農民提出農業廢棄物清運回收前應抖落農膜或地膜上的沙、土、枯枝及雜草或雜物等，並妥適摺疊綑綁，環保局派員回收後，將媒合再利用廠商，將回收的農業廢棄物循環再利用，製成再生塑膠粒，讓錯置的資源可以妥善處理及再利用，朝農業永續經營邁進。

▲環保局在虎尾鎮及台西鄉設置2處農業廢棄物回收示範點，以預約方式提供農膜、防蟲網等免費清運服務，農民如有回收需求，可逕洽環保局。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林縣改善農業廢棄物露天燃燒刻不容緩，透過民眾通報及引進新的查核技術，掌握燃燒熱區及農業廢棄物再利用需求，並研議農業廢棄物再利用管道，及媒合各鄉鎮市農業產銷班，建構一系列農業循環經濟措施，從源頭改善民眾露天燃燒習慣，以降低縣內環境負荷，提升雲林空氣品質。

▲民眾可加入｢雲林縣露天燃燒通報平台｣，利用影像及座標即時分享，讓稽查人員可更快前往露天燃燒地點，提升查處效能。更祭出通報一則領100元獎金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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