花蓮垃圾圍城！疫情導致不減反增　爭取台泥水泥旋窯協同處理

▲疫情改變民眾的飲食習慣，花蓮垃圾量不減反升，今年垃圾產生量已高達112944公噸。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因疫情的關係，改變民眾的飲食習慣，造成花蓮縣的垃圾量不減反升，近期因宜蘭利澤焚化廠歲修，導致花蓮縣垃圾僅能暫時堆置於各鄉鎮市轉運平台，花蓮縣政府依促進民間參與公共建設法提出興建台泥DAKA再生資源利用中心與既有之水泥旋窯協同處理垃圾，為循環經濟體現的標竿，利用氣化爐技術進行處理廢棄物，廢棄物處理所產生之合成氣，作為原有水泥製程之旋窯替代燃料。

截至今年9月為止，花蓮縣今年垃圾產生量已高達112944公噸，每人每日垃圾產生量為1.28公斤，較去年同期高出2.4個百分點，也超過全國平均的1.13公斤，所以解決垃圾量高居不下是需要克服的最大一個難題。

▲花蓮爭取台泥和平廠正在興建的水泥旋窯協同處理垃圾。

花蓮縣環境保護局表示，台泥公司和平廠固定污染源操作許可證皆依環評承諾下修空氣污染物濃度，其中粒狀污染物排放標準100mg/m3，環評承諾25mg/Nm3、硫氧化物（SOx）法規標準300 ppm（單位：百萬分之一），環評承諾50ppm（單位：百萬分之一）及氮氧化物（NOx）法規標準為450ppm（單位：百萬分之一），環評承諾350ppm（單位：百萬分之一）。

該廠近年來不斷增設防制設備以降低各污染物排放，如2018年增加選擇性非觸媒還原法（SNCR）提高氮氧化物（NOx）去除效率平均達40%，109年起改採連續操作排放濃度控制在250ppm；2019年靜電集塵器 （EP）改造為電袋複合式集塵器，不透光率降低至3%以下；最後，為符合2026年水泥業排放標準及因應協同水泥窯處理本縣生活垃圾，明年底將完成增設多段式燃燒系統工程，若搭配選擇性非觸媒還原法（SNCR）可降低至100ppm（單位：百萬分之一）以下。

▲花蓮環保局呼籲縣民在飲食時，自備環保餐具與容器，減少一次性餐具之使用，建立垃圾源頭減量觀念。

另外，根據環保局近5年執行該廠煙道氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SOx）、粒狀物（Par）、戴奧辛及重金屬稽查檢測，檢測結果均屬符合排放標準。對於「民視異言堂--垃圾圍城，花蓮有解？」影片中澳花居民反映粉塵問題，應屬和平溪河川揚塵而非水泥廠管道所排放，而該流域隸屬宜蘭縣管轄，花蓮縣秉持跨縣市合作來共同管制。再查花蓮縣和平工業區營運期間環境品質監測整合計畫資料，報告中顯示2020年1~4季澳花國小測站之最頻風向為北；風速約在 1.1 ~1.2 m/s 之間，並非居民所陳影響該村風向占比達60%。

環保局長饒忠表示，花蓮縣因缺乏廢棄物處理設施，垃圾大部分皆採轉運方式載運至外縣市焚化處理，既花費大量公帑，也因外縣市焚化廠歲修導致暫時限制花蓮縣的處理量能，導致垃圾堆置造成污染，垃圾源頭減量政策推動實為刻不容緩。呼籲縣民在飲食時，可自備環保餐具與容器，減少一次性餐具之使用，建立垃圾源頭減量觀念，並向下紮根教育我們的下一代，以維護花蓮青山綠水的自然環境。