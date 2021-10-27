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苗栗「職業檢舉人」年賺200萬！獎金50％全國最高　縣府要砍了

▲騎車亂丟菸蒂，如被檢舉達人拍下檢舉，最高可罰1200元。（圖／苗栗縣環保局提供）

▲騎車亂丟菸蒂，如被檢舉達人拍下檢舉，最高可罰1200元。（圖／苗栗縣環保局提供）

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣政府多年前為整治環境，將檢舉環保違規的獎金提高，檢舉人可獲得罰款50％，但隨檢舉件數逐年攀升，2020年創下最高單人195.9萬元獎金紀錄，被民眾質疑變相鼓勵檢舉，造成政府搶錢的負面形象。為避免浮濫檢舉引起爭議，苗栗縣政府日前決議，獎金從50%調降至10％，預計11月公告實施。

台灣各縣市為鼓勵民眾重視生活環境，均有設置比例不一的環保檢舉獎金，其中苗栗縣於2007年6月發布施行「苗栗縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」，民眾檢舉事件後經查證屬實，得獲得罰款50%作為獎金，獎金比例為全國最高，但也因此衍生浮濫檢舉情形，引起社會負面觀感。

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苗栗縣環保局表示，拿最常見的亂丟煙蒂為例，檢舉成案後會開罰1200元，檢舉人稅後則得實領480元，但隨科技進步，各種攝影器材、行車記錄器普及，使得近年檢舉事件激增，去年領取環保獎金最高前3名分別為檢舉4082件，獎金195.9萬元、其次3232件，155.1萬元、第三2878件，138.1萬元。

▲亂吐檳榔汁。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲苗栗縣政府把檢舉獎金比例從50%調降至10％，預計11月公告實施。（圖／記者許宥孺翻攝）

環保局指出，2019年總共檢舉成案約1萬件，2020年成案約1萬8000件，但今年截至10月15日就已經成案3萬1000多件，由於審查、查證及裁處作業程序繁瑣耗時，除了讓環保局有限人力吃不消外，更有部分人士乾脆以檢舉為業，引發眾多民怨及訴願紛爭，已經與立法的初衷相違。

為改善情況，苗栗縣政府日前決議，研擬「苗栗縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」修正草案，經參酌各縣市的獎金標準後，將獎金比例從50%調降至10％，與鄰近新北、桃園、竹縣等縣市相近，草案26日經縣務會議討論通過，預計11月公告實施。

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