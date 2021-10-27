林昶佐哭了！陳柏惟1句話讓他心酸　黃捷附和轟罷免方：太沒格了

▲林昶佐27日晚間找黃捷一起直播聊天。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐 Freddy Lim ）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進立委陳柏惟23日被7萬7899張罷免同意票請下政壇。對此，立委林昶佐27日直播自曝星期一見到陳柏惟時就哭了，替他為罷免結果抱不平；陳柏惟當時也向林昶佐坦言有被欺負的感覺，讓林聽了很心酸。而一起直播的高雄市議員黃捷則批評罷免方用小人方式對付君子，要怎麼防。

林昶佐27日晚間與黃捷在臉書直播聊天。當提到陳柏惟罷免投票案通過的感覺，黃捷表示自己當晚哭了，且心情超差，而林昶佐則透露，當時他與幾個朋友出門遛小孩，接到《自由時報》電話訪問講到哽咽，但沒有哭；星期一見到陳柏惟要安慰他，但拍完對方肩膀後自己眼淚就流下來，陳柏惟見狀也哭了，陳的助理還怕被媒體拍到，把他們倆人推到角落去。

林昶佐繼續說，當時陳柏惟向他坦言有種被欺負的感覺，讓他很心酸。黃捷聽聞後附和「就是啊，我們在旁邊看都看不下去。」到後面已經覺得太沒格了，完全用小人方式對付君子，要怎麼防。

「對，所以那時候我覺得很不捨。」林昶佐表示，在立法院可以做很多事情，上一屆推動年改、婚姻平權等，又可關心體育、電競等事，這些以前不是主流的題目；可是這不到兩年時間，台灣都是拚防疫、紓困、振興，今年又一次...。

接著，黃捷也抱不平，對啊，對他（指陳柏惟）超不公平的，去年一整年大家都在專心防疫，結果卻有人檢討他；這是一個大局勢的問題，整個台灣到全球都減緩下來，卻有人說他怎麼沒往前衝到100分，大家就是一起停在那邊，先把疫情處理好。

林昶佐表示，雖然陳柏惟跑地方很拚，但這兩年遇到疫情，「所以你會很不甘心」，因為在這個位子可以做很多事情，至少要有一些很珍惜的歷史時刻在你身上完成，但在疫情之下，陳柏惟都還沒達到歷史性法案通過的那種時候。「所以我會覺得非常難過，就跟他說，我不是因為跟你是好朋友所以哭了」，而是覺得為什麼會有這麼不公平的事情。

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