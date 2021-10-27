快訊／搶回陳柏惟席次！　蔡英文將親徵召立委補選人選

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟被罷免後，民進黨27日舉行中執會，就台中第二選區立委補選，通過「民主進步黨2021年第十屆台中市第二選區立法委員出缺補選提名候選人徵召辦法」，至於人選，則由黨主席蔡英文親自徵詢、協調，提名適當人選，最後需經中執會同意徵召。

台中市第二選區立法委員陳柏惟罷免案已於2021年10月23日辦理完成，該罷免案投票結果為通過；而民進黨在下午中執會中，通過「民主進步黨2021年第十屆台中市第二選區立法委員出缺補選提名候選人徵召辦法」。

有關該辦法條文，此辦法依本黨公職候選人提名條例第十一條第五項之規定訂定之，僅適用於第十屆台中市第二選區出缺補選。

在提名人選方面，要求應以勝選、為黨舉才、為國選賢與能為原則，就人選之操守能力、價值理念進行整體評估，俾能爭取民眾認同，強化民眾對本黨信任與支持。

人選方面，由主席蔡英文就前條可能提名候選人，經徵詢、協調、考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後，提名適當人選經中央執行委員會同意後徵召之。

此外，在徵召過程中，擬爭取提名之同志應遵守本黨黨章之規定，不得互相攻訐，不得傷害本黨形象，違者得不列入可能提名名單，其情節嚴重者，送交議決，依違紀行為處分。

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