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他成綠營罷免目標？　羅智強：100％尊重、反對「雙標式」修門檻

▲▼羅智強、謝龍介恐成綠營發動罷免目標。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲羅智強、謝龍介恐成綠營發動罷免目標。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨立委立委陳柏惟遭罷免後，無黨籍台北市立委林昶佐也面臨罷免危機，外界盛傳民進黨也正在發動罷免行動反制，目標就是台北市議員羅智強以及台南市議員謝龍介，對此，羅智強透過臉書表示，會100％的尊重，不會像民進黨一樣被罷免了就說制度不合理。

羅智強今（27）日在臉書表示，如果綠營發動對羅智強的罷免，會100％的尊重，不會說這叫做「惡罷」、不會說這叫做「報復性罷免」、不會說投票罷免我的選民都是「假公民」，如果真的被罷免了，會尊重罷免的遊戲規則、反省自己，不會怪罪投票罷免我的選民。

羅智強也認為，現在的罷免門檻並不合理，但是更反對「雙標式」的討論罷免門檻，不能說低罷免門檻用在國民黨的時候就叫合理，而用在民進黨時就叫做不合理。

羅智強指出，這個「不合理」的罷免制度始作俑者，就是陳其邁、林昶佐、林飛帆等人，林飛帆甚至批評反對調低罷免門檻的人「是怎樣的道德低落或心理狀態，能夠這些人長成這幅無恥的德性」。

羅智強強調，要修改罷免門檻可以，請民進黨公開向全民道歉，既然遊戲規則已是如此，如果這個遊戲規則的刀釜指向了羅智強，即便這是個「不合理」的門檻，身為人民選出的民意代表，就是接受遊戲規則的檢驗！

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