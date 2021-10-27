「國民黨一年發動4次罷免」　卓冠廷：只是一洩心頭不甘

▲卓冠廷與林昶佐。（圖／卓冠廷臉書）



記者陶本和／台北報導

在台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免後，國民黨下一個目標轉向無黨籍立委林昶佐。對此，新北市議員參選人卓冠廷26日表示，國民黨一年內發動四次罷免，百年大黨鬥這些起步不久的年輕民代，為的只是一洩心頭的不甘心。

卓冠廷表示，國民黨鎖定小黨和無黨籍的民意代表，刪Q結束又罷昶，一年內就發動四次罷免案，這個百年大黨鬥這些起步不久的年輕民代，為的就只是一洩心頭的不甘心，就要拖全台灣跟著一起不得安寧，仇恨言論滿天飛。

卓冠廷說，罷昶方又開始散播不實耳語，說林昶佐都沒看到人，萬華變箭靶時都沒幫地方說話，都沒為攤商生計著想等，這些不實的抹黑，已經對陳柏惟用過一次，也造成傷害，不能再坐視國民黨這種惡質的政治鬥爭。

卓冠廷表示，他自己是一位偶爾透過林昶佐臉書了解他工作內容的人，都清楚從疫情爆發以來，花了多少心力在幫忙協調、疏通民眾傳來的檢疫和醫療需求，當萬華被貼上污名標籤時，也是林昶佐多次跳出來捍衛駁斥，這次振興方案，萬華區甚至還有自己一區獨有的經濟部振興加碼。

卓冠廷認為，政治人物表現可受公評，但當一個被六度評鑑為優秀立委、認真扮演好中央和地方橋樑的立委，要面對這樣有組織的仇恨追殺，真的讓人無法接受。