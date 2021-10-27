「國民黨支持度是日落西山」　王世堅：亂提罷免是原因之一

▲立委林昶佐、陳柏惟。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐 Freddy Lim）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會26日公布政黨支持分布民調，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，民眾黨支持度超車國民黨2個百分點，對此，台北市議員王世堅表示，國民黨本來就不高的支持度跌至更低，原因之一針對部分公職亂提罷免，「罷免一定要有正當性，不能針對一位問政表現好、地方服務佳的立委就任意糟蹋。」

台灣民意基金會26日公布政黨支持分布民調，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，27%支持民進黨，16%支持國民黨，18%支持民眾黨，5%支持時代力量、4%支持台灣基進，27%中性選民。民眾黨繼月初「感情溫度計」民意調查後，再次超車國民黨，基進黨則在立委陳柏惟罷免案前夕創下新高。

立委陳柏惟罷免案日前落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，成功壓制反罷免方，拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委。而國民黨也將戰場轉向無黨籍立委林昶佐罷免案，但國民黨近期動作頻頻，民調卻不升反跌。

對於國民黨與民眾黨支持度黃金交叉，王世堅表示，國民黨是日落西山，本來就不高的支持度跌至更低，林昶佐、陳柏惟罷免案也是原因之一，國民黨針對部分公職亂提罷免，罔顧民意以及罷免的正當性，「罷免一定要有正當性，不能針對一位問政表現好、地方服務佳的立委就任意糟蹋。」

王世堅表示，林昶佐是兩屆公督盟評選優秀立委，當罷免沒有正當性，國民黨又想藉公投夾帶罷免的話，會讓民眾非常反感。

陳柏惟被罷免後，也引起罷免門檻是否過低的討論，對此，王世堅表示，民進黨總召柯建銘講的最正確，「不能輸了就翻桌」，罷免門檻是不是過鬆，要經過社會討論、國會提案，要經過一段時間才能做出決議，而不是輸了就翻桌，「我們民進黨也不會這麼做。」