富市台中NO.1！ 中市110年第三季八項經濟指標全國第一

▲台中8項經濟指標在今年第3季位居全國第一，圖為經發局長張峯源拜訪后里正隆紙廠。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中經濟捷報頻傳！經濟部最新統計出爐，台中市110年第三季公司登記家數成長數、公司登記家數成長率、公司登記實收資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記實收資本額成長數、新登記工廠家數、特定工廠登記及納管核准件數及投資台灣三大方案家數等8項指標全國第一，其中公司登記家數、商業登記家數，與商業登記實收資本額更已蟬聯六季。

台中市經發局長張峯源說明，台中市今年第3季五項公司、商業指標相較去年同期成長幅度，包括公司登記實收資本額1兆9960億元，相較去年同期1兆8651億元，成長率約7.02%，公司登記家數成長4568家，成長率約4.39%，商業登記家數成長4515家，家數成長均突破4500大關，商業登記資本額則成長高達9.34億元；新登記工廠家數方面，從去年至今年9月，全台累計新登記工廠家數達1萬4039家，台中3173家；特定工廠登記部分，截至今年10月22日止，累計受理案件達5114件，特定工廠登記及納管核准件數近3844件，以上指標均是六都第一亦是全國第一！

百貨零售業看準商機，積極布局台中，張峯源提到，廣三崇光投入約200億元搶下烏日台中高鐵站超級娛樂購物城，三井集團投入約150億元的Outlet Park二期、東區LaLaport即將陸續營運，漢神洲際購物中心將在10月29日動工，富旺國際投資的烏日複合性購物商場亦將在近期動工。

另根據投資台灣事務所最新統計資料顯示，經濟部「投資台灣三大方案」中，台中家數已達211家，全國佔比高達20.65%，投資金額約2336億元、預估創造逾1萬7千個就業機會，台中經濟持續看好，前景樂觀。

經發局補充，市長盧秀燕上任即力推前店、後廠、自由港，台中國際會展中心、綠美圖等多項重大建設陸續拍板動工，協助產業研發厚植後廠實力，並輕稅減政，讓人民有感，相關政策已現成果，加上台中嚴密防疫兼顧經濟，各項成績屢獲佳績，繼《天下雜誌》公布「2021年縣市長施政滿意度調查」搭配「幸福城市大調查」，台中施政力歷來最佳成績、經濟力則為歷來第二高後，這次經濟指標再傳好消息，顯示台中經濟政策，廣獲市民肯定。

此外，市府搭配中央振興券政策，推出第三屆的台中購物節，據統計，活動開跑迄今，發票登陸金額破36億元，APP下載量更是超過77萬次，可望為繁榮的經濟再次增添柴火。