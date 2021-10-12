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社會 社會焦點 保障人權

砂石坍塌活埋小黃運將　業者被勒令停工+開罰30萬

▲桃園市龜山區承恩砂石場12日凌晨發生砂石坍塌意外，導致一輛計程車慘遭活埋當場慘死，市府勞檢處人員趕往現場勘查。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市龜山區承恩砂石場12日凌晨發生砂石坍塌意外，導致一輛計程車慘遭活埋當場慘死，市府勞檢處人員趕往現場勘查。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山承恩砂石場12日凌晨發生砂石坍塌意外，路過計程車慘遭活埋、戴姓司機當場慘死之意外，桃園市政府勞檢處派員勘查後表示，經查砂石場業者將砂石堆置於建築結構物內，卻未保持建築結構物安全穩固，將依違反「職業安全衛生法」開罰，祭出最高30萬元罰鍰，並要求災害現場崩塌部分立即停工。

這起公案意外發生於今天凌晨4時37分，位於龜山區承恩砂石場，因緊鄰東萬壽路側牆無法承受重達數百公噸砂石重量導致坍塌，造成路過56歲戴姓司機人車慘遭活埋當場慘死。

▲桃園市龜山區承恩砂石場12日凌晨發生砂石坍塌意外，導致一輛計程車慘遭活埋當場慘死。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市龜山區承恩砂石場12日凌晨發生砂石坍塌意外，導致一輛計程車慘遭活埋當場慘死。（圖／記者沈繼昌攝）

市府勞動檢查處近午時派員會勘，發現側牆無法承受堆置砂石側向力，導致牆面結構體連同砂石向東萬壽路崩塌，當時正好路過計程車戴姓司機連人帶車被活埋致死；勞檢處人員會勘後查出，該公司將砂石推置於建築結構物，卻未保持建築結構物的安全穩固，研判已有違反職業安全衛生設施規則第23條規定：「雇主對於建築構造物及其附置物，應保持安全穩固，以防止崩塌等危害。」暨職業安全衛生法第6條第1項之規定。

勞檢處指出，這起意外災害還不但造成計程車司機慘死，還釀成東萬壽路雙向交通中斷，損及公共利益，勞檢處將依職安法第40條規定，裁處最高30萬元罰鍰，為免再生災害之虞，對災害現場崩塌部分祭出立即停工處分，要求業者確實改善。

市府經濟發展局表示，坍塌意外地點，位於龜山區東萬壽路662號前（承恩企業股份有限公司）廠房臨道路側方砂石衝破鐵皮坍塌至道路上，該事件造成計程車駕駛不幸遭到活埋意外。經查，該址前為金新豐股份有限公司，龜山廠於1996年3月20日核准工廠設立登記，金新豐股份有限公司龜山廠，從事非金屬礦物製品製造業（砂石碎解洗選加工），於2017年2月16日辦理工廠名稱變更登記為承恩企業股份有限公司。

▲桃園市龜山區承恩砂石場12日凌晨發生砂石坍塌意外，導致計程車慘遭活埋且司機當場慘死，市府經發局將以聯合稽查方式遏止違規事件再度發生。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市龜山區承恩砂石場12日凌晨發生砂石坍塌意外，導致計程車慘遭活埋且司機當場慘死，市府經發局將以聯合稽查方式遏止違規事件再度發生。（圖／記者沈繼昌攝）

經發局強調，經查該場址涉違反水土保持法，經市府水務局裁處、限期改善多次並移地檢署偵辦在案，次查違規擴大廠區範圍至龜山區塔寮坑段坑底小段272、272-2、272-4、51-3等地號為山坡地保育區林業用地、農牧用地，使用地類別不符合該工廠之擴大使用（依法不得辦理變更登記），若申請擴大營運範圍仍以工業用地或丁種建築用地為主；該場址違反工廠管理輔導法規定，在縣府時期工商發展局（本府經濟發展局前身）即2010年迄今均查獲前述違規情形並裁處多次（12次），歷次違規裁處皆移送本府相關局處依法妥處，本次意外事件發生雖在合法廠區廠房範圍內，但堆置土方造成鐵皮廠房承載過重引發公安事故等問題，後續將以聯合稽查方式執行稽查透過相關法令協處遏止違規以免憾事發生。

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