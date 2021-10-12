200換400夜市券超划算！陳其邁霸氣加碼10萬份　第2波11月登場

▲高雄加碼商圈夜市券發威，夜市攤商賣到被掃攤，提早打烊。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

振興五倍券8日開放使用，高雄市政府加碼推出「高雄商圈夜市券」，拿200元振興券就可兌換400元夜市券，讓民眾直呼「超划算」。經發局表示，國慶連假4天共換出10萬份，12日市長陳其邁允諾加碼10萬份，預計11月舉辦第二波。

經發局與高雄市47處商圈、夜市合作推出商圈夜市券，在指定時段地點內設據點，提供持200元振興券民眾兌換400元商圈夜市券，10月9至11日國慶連假期間，累計已發出近10萬份商圈夜市券，其中約4成已完成線上抽豪禮登錄。

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▲民眾可拿200元紙本振興券兌換商圈夜市券400元。（圖／高雄市政府）

經發局長廖泰翔表示，商圈夜市券是「高雄開就賺」首波加碼活動，目的是吸引各地民眾在國慶連假拿振興券到高雄換商圈夜市圈消費，讓振興商機真正落地高雄，推出後受歡迎程度超乎預期。

廖泰翔指出，首波商圈夜市券發放活動預計10月14日結束，市府會兌現加碼承諾再繼續辦理，目前預定第二波將在11月擇定一周舉辦。

▲高雄商圈夜市券首波於14日結束。（圖／高雄市政府）

凱旋青年夜市總經理劉坤松11日表示，攤商為搶這波國慶連假賞煙火商機，看好高雄券及商圈夜市券助攻早已增倍食材備戰，沒想到經發局這波幫助力道非常大，很多消費者都是「排隊馬上換馬上買」，有攤商本來一晚做5000，這兩天賣到一晚1萬2，效果是很立即性的。

▲▼高雄加碼商圈夜市券發威，夜市攤商賣到被掃攤，提早打烊。（圖／記者賴文萱翻攝）

劉坤松說，領到商圈夜市券消費者至少近半留下來消費，業績成長是以1至3倍來計算，像是10日國慶煙火結束，因夜市位在輕軌捷運站旁，本來以為很多攤位會營業搶客，沒想到9點半過後已有近10攤被掃攤，照明燈都關了，原來是消費者有如蝗蟲過境，已把食物都掃光，重現只有剛開幕時盛況，不少攤商把攤位收拾好蓋上帆布，邊點算收到的商圈夜市券，笑得合不攏嘴。