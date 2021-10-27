馬英九三中案一審獲判無罪　柯建銘嘆大悲無淚：檢方務必上訴到底

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝)



記者林銘翰／台北報導

前總統馬英九涉及三中案遭檢方起訴，台北地方法院27日判決馬英九、前中投董事長張哲琛、前總經理汪海清等人無罪。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，「大悲無淚、大嘆無聲」，籲請檢方務必上訴到底，以昭司法公信。

柯建銘27日下午以「大悲無淚、大嘆無聲 」為題在臉書發文表示，馬英九、張哲琛、汪海清等人被控在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易，涉嫌違反《證券交易法》特別背信等罪，台北地院今天一審宣判無罪，唯獨國民黨前政策會執行長蔡正元等人遭到判刑。

柯建銘認為，法院判決顯然有正義無法伸張之憾，呼籲檢方務必上訴，為本案再戮力捍衛下去，以昭司法公信。

柯建銘指出，本案纏訟多年，相關證據已經媒體披露報導，然而細究判決書，法官竟以「馬英九不是中投、光華公司董事或經理人，沒有造成相關公司損害的問題」為由，判決馬英九無罪。

柯建銘說，這非但無視馬英九當時身為國民黨主席，對於黨營事業的直接控制權，與其餘被告間應具有共同正犯關係，甚至是位居首謀地位的的事實不符，令人對司法的判決公正，再度打上一個大問號。

柯建銘批評，馬英九一審無罪即見獵心喜，甚至反指北檢是東廠、是總統蔡英文政府利用司法進行政治追殺的伎倆行徑，他警告馬英九不要為脫罪而汙衊檢方和蔡政府，甚至想欲蓋彌彰拿此案政治操作年底的公投、2022年或2024年的選舉。

柯建銘也說，他要請問國民黨主席朱立倫，「你的岳父高育仁先生，2007年寫給馬英九的信函中，言之鑿鑿，指他為了取得中廣經營權，曾出價15億元，比名嘴趙少康出的價碼高，時間點也更早，卻慘遭剔除在交易名單外，痛陳交易案不法不公，使國民黨遭受重大損失。」

柯建銘表示，馬英九已經讓國民黨蒙受鉅額損失，身為現任國民黨主席的朱立倫，對於今日的判決，難道不該出來發聲，特別是馬英九在判決出來後的聲明中，還想藉此政治操作，意圖將自己的所作所為與年底公投掛勾，「極盡囂張之能事，這豈是一個前總統該有的作為？」

柯建銘強調，在黨產條例通過之後，本案的黨產已經涉及國產，而關乎全民利益及公平正義，不容草率了事，籲請檢方務必本於職權上訴，讓司法正義得以伸張。