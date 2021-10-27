三中案唯一有罪　蔡正元私吞中影股款2.8億「買豪宅繳卡費」

記者劉昌松／台北報導

台北地院27日針對三中黨產賤賣案一審宣判，前總統馬英九等國民黨人都獲判無罪，唯獨在中影交易案中，前立委蔡正元成立阿波羅公司，作為中影股權交易平台，卻趁機挪用高達2.8億元用來買豪宅、繳卡費等私用，犯後飾詞狡辯，無任何悔意，被合議庭依業務侵占等罪判刑3年半，另因違反《商業會計法》判6月得易科罰金，並追徵沒收犯罪所得。

國民黨為了解決黨政退出媒體的法令要求，原本希望藉由出售中投公司控股的華夏公司股權，一次處理掉三中(中視、中廣、中影)問題，結果破局後，尋求將三中拆開處分，2006年4月27日，中投公司與郭台強妻子羅玉珍、莊婉均簽約，由中投出售中影股權。

但因這個股權買家並不是單一對口，因此當時的立委蔡正元與羅玉珍、莊婉均另外簽了三方合作協議，由阿波羅投資股份有限公司擔任股權交易平台，中影股票暫時放在阿波羅，而阿波羅的董事長兼實際負責人，正是蔡正元。

▲法院認為蔡正元妻子洪菱霙被控公益侵占等罪嫌疑不足。（圖／資料照）

判決指出，依照三方協議，阿波羅持有的中影股票賣掉後，所得款項還有待羅玉珍、莊婉均、蔡正元進行分配，但蔡正元擔任阿波羅的受託人，卻在處理相關款項4.32億元時，陸續轉帳挪用來繳卡費、買BME、付豪宅房款，總共私吞2億8032萬7983元，並故意遺漏不記帳，使阿波羅的財務報表呈現不實結果。

合議庭痛批蔡正元身為前民意代表，學經歷俱佳，理應知悉遵守法律的重要性，訴訟期間一再飾詞狡辯，無任何悔意，態度難謂良好，依業務侵占等罪判刑3年半，另因違反《商業會計法》判6月得易科罰金，並追徵沒收犯罪所得。另外蔡妻洪菱霙被控公益侵占領航基金會名下日升月恆豪宅，以及蔡的岳父洪信行被控協助洗錢2部分，因罪嫌不足，判決無罪。可上訴。

▲前立委蔡正元因侵占中影股款遭法院判刑，是三中案一審唯一有罪被告。（圖／資料照）

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