馬辦稱三中案是「東廠」政治追殺　周玉蔻：馬英九是被下架的東廠

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九因黨產交易遭控賤賣三中黨產，今（27）日台北地院判決出爐無罪，馬英九辦公室呼籲，國人應看清蔡政府利用司法進行政治追殺的伎倆，用人民的力量讓「東廠」下架。對此，資深媒體人周玉蔻表示，馬英九當過職業學生才是東廠，「而且已經被下架！」

台北地院審理馬英九等人被控賤賣國民黨黨產，使國民黨受損72億元，觸犯《證交法》特別背信等罪，27日一審宣判，遭檢察官請求從重量刑的馬英九獲判無罪、前國民黨中央投資公司董事長張哲琛無罪、前總經理汪海清無罪、國民黨前副秘書長蔡正元判3年6月徒刑、另外又判6月徒刑得易科、蔡妻洪菱霙無罪、蔡岳父洪信行無罪。

對於一審判決，資深媒體人周玉蔻表示，馬抖起來了！（應意指神氣起來了），對於馬稱要下架東廠，周玉蔻則反批，馬英九曾當過職業學生，「馬才是東廠，已經被下架！」

三中案最早在2006年底，因前行政院長游錫堃等人告發，由高檢署查緝黑金行動中心分案偵辦，案件後來移由新成立的最高檢察署特偵組接手，調查範圍除了中視、中廣、中影(三中)交易案外，還有國發院土地變更等相關黨產處分案件，2014年7月31日，特偵組以未發現涉嫌犯罪的具體事證為由，他字案簽結。

2018年7月10日，北檢根據同案被告汪海清的錄音光碟等事證，以賤賣黨產造成國民黨72億餘元損失，涉嫌《證券交易法》非常規交易、特別背信等罪，起訴馬英九、張哲琛、汪海清，蔡正元和妻子岳父3人則因在中影案中，侵占阿波羅公司款項等罪嫌遭起訴。台北地院承審合議庭成員是司法官39期結業的審判長胡宗淦，受命法官林幸怡(51期)，陪席法官林呈樵(47期)。

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