看看這雙鞋！陳以信力挺馬英九：貪得無厭的人不會穿補了再補的破鞋

▲馬英九球鞋。（圖／翻攝陳以信臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台北地院審理前總統馬英九等人被控賤賣國民黨黨產，使國民黨受損72億元，觸犯《證交法》特別背信等罪，27日一審宣判，遭檢察官請求從重量刑的馬英九獲判無罪，對此，國民黨立委陳以信表示，自己深信馬英九清白，「我不相信一個貪得無厭的人，會穿一雙補了再補的破鞋。」

有一次陪同馬英九南下探訪友人，正離開友人客廳穿鞋時，我驚訝看到馬英九的球鞋，不只用到很破爛還有穿到開口笑後的黏補痕跡，自己一邊笑他補的手法很差，但一邊又感到很佩服，「一個當到總統的人竟還如此勤儉，當時我心想：這就是馬英九。」

陳以信表示，馬英九是自己見過最清廉的人，馬選過兩次總統，數億選票補助款他一文不取，個人捐助公益高達數千萬元，「說他會貪污背信圖利，打死我都不相信。」

對於三中案宣判，陳以信指出，自己無法預知判決結果，但深信馬英九的清白，「我不相信，一個貪得無厭的人會穿一雙補了再補的破鞋。」

台北地檢署2018年起訴指控，馬在擔任黨主席時，為了解決黨政軍退出媒體的問題，在沒有急迫性的情況下，主導張、汪以「天龍八步」手法迅速賤賣中視、中影、中廣(三中)，以及舊中央黨部大樓等黨產，相關交易造成國民黨與中投公司72億多元損失。

檢方根據汪海清錄下的開會討論錄音光碟，指控馬英九為了出售三中，明知當時洽詢的買家、中時集團余建新財務困難，仍跳過國民黨中常會與相關控股公司董事會，指示「盡力不要破局」，「那就當做回饋吧」，以每股6.5元不合理價格，出售中視股權給余建新的榮麗公司，造成中投及華夏控股公司損失4.9億元。將華夏控股公司持有的三中股權，賣給余的榮麗公司。

馬英九等被告歷次出庭都堅稱黨產交易依法辦理，絕無賤賣，反駁稱檢方對相關卷證「斷章取義」，馬英九也抨擊檢方「羅織罪名」，他對處分黨產的要求就是必須合法，許多交易程序經過，他都是被起訴後看卷證才知道，他不能接受10多年後被說是犯罪。

稍早台北地院一審宣判馬英九無罪後，陳以信也在臉書貼文指出，司法證明馬總統的清白。

▼三中案宣判。（圖／ETtoday製）



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