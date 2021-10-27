陳宗彥問「大陸是哪國？」　國台辦：背祖叛宗「他身上流誰的血」

記者蔡紹堅／綜合報導

中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥日前在疫情記者會上針對記者提問表示「不知道大陸是哪一國」，引起廣泛討論。對此，國台辦發言人馬曉光27日批評，陳宗彥背祖叛宗，為了祈求一官半職，演出一場鬧劇。

馬曉光在主持例行記者會時，被記者問到陳宗彥先前的發言內容。馬曉光表示，他先要問陳宗彥，「他到底是什麼人？他的祖先為何？他家族從哪裡來？他身上流的是誰的血？」

▼ 國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）



馬曉光強調，這種背祖叛宗的人實在是不值得評論，「他無非是為了祈求一官半職，而演出一場鬧劇罷了！」

陳宗彥19日在疫情記者會上被問到「有民眾拿大陸接種的證明去換小黃卡做登錄，會要求收回嗎？」陳宗彥先是確認記者問的是不是「從中國回來的民眾」，接著又說「因為你講大陸，我實在不知道是哪一個國家啦！」

陸委會21日舉行例行記者會時，也曾被問到此問題，陸委會發言人邱垂正當時只表示，「政府依據《中華民國憲法》以《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，依照《兩岸人民關係條例》規定，大陸委員會是負責統籌處理有關兩岸事務的主管機關。」

▼疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

