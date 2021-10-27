世衛證實「陸需回應禁台水果」　馬曉光：解決問題鑰匙在兩岸之間

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

世界貿易組織最新證實，台灣針對中國禁止進口釋迦、蓮霧提出「特定貿易關切」一案，已列入11月3日至5日的例會議程，依照機制，大陸有義務對此案做出回應。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（27日）回應，「海峽兩岸事務是一個中國內部的特殊事務，解決問題的根本途徑，還是民進黨當局應該切實負起監管責任，從源頭上解決相關問題，不是繼續搞政治操弄。」

台灣農委會曾表示向大陸反應遭到「已讀不回」。馬曉光也回應，已經多次介紹有關情況，我們也非常完整向台灣方面通報，指出問題在哪裡。「台灣方面只要從源頭上做好管理，問題都不難解決。」

他也指責台灣方面，要負起自己責任，不是以見不見面當藉口，漠視台灣民意的權益。「解鈴還須繫鈴人，最終解決問題的鑰匙還是在兩岸之間。」

▲大陸國台辦公布台灣蓮霧及釋迦上的「有害生物」照片。（圖／大陸國台辦）

根據中央社報導指出，世衛新聞官普契奧（Fernando Puchol）今在表示，台灣針對中國暫停進口水果所提出的「特定貿易關切」（ specific trade concern，STC），確認已列入WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）委員會11月3日至5日舉行的例會議程。依照慣例，大陸必須解釋禁止台灣水果一案。