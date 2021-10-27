快訊／馬英九無罪！　三中案被控賤賣黨產宣判結果出爐

▲前總統馬英九並未出席聆聽三中案宣判。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

台北地院審理前總統馬英九等人被控賤賣國民黨黨產，使國民黨受損72億元，觸犯《證交法》特別背信等罪，27日一審宣判，遭檢察官請求從重量刑的馬英九獲判無罪、前國民黨中央投資公司董事長張哲琛無罪、前總經理汪海清無罪、國民黨前副秘書長蔡正元判3年6月徒刑、另外又判6月徒刑得易科且沒收2.8億元、蔡妻洪菱霙無罪、蔡岳父洪信行無罪。

台北地檢署2018年起訴指控，馬在擔任黨主席時，為了解決黨政軍退出媒體的問題，在沒有急迫性的情況下，主導張、汪以「天龍八步」手法迅速賤賣中視、中影、中廣(三中)，以及舊中央黨部大樓等黨產，相關交易造成國民黨與中投公司72億多元損失。

▲前中投公司董事長張哲琛。（資料照／記者林世文攝）

檢方根據汪海清錄下的開會討論錄音光碟，指控馬英九為了出售三中，明知當時洽詢的買家、中時集團余建新財務困難，仍跳過國民黨中常會與相關控股公司董事會，指示「盡力不要破局」，「那就當做回饋吧」，以每股6.5元不合理價格，出售中視股權給余建新的榮麗公司，造成中投及華夏控股公司損失4.9億元。將華夏控股公司持有的三中股權，賣給余的榮麗公司。

之後，馬與長榮集團前總裁張榮發達成協議，以43億元低價包裹出售國民黨舊中央黨部大樓及中影公司華夏大樓，造成國民黨5.9億餘元損害；又在中廣案中，讓趙少康只須拿出1億元，就能買下中廣廣播部門，造成中投等公司損失超過43億元。最後在低估中影土地價值的情況下，把中影股權低價賣給當時立委蔡正元為首的買方，又使中投公司損失18億元。

▲前中投公司總經理汪海清。（圖／資料照）

馬英九等被告歷次出庭都堅稱黨產交易依法辦理，絕無賤賣，反駁稱檢方對相關卷證「斷章取義」，馬英九也抨擊檢方「羅織罪名」，他對處分黨產的要求就是必須合法，許多交易程序經過，他都是被起訴後看卷證才知道，他不能接受10多年後被說是犯罪。

▲蔡正元和妻子、岳父也是三中案內有關中影交易部分的被告。（圖／資料照）

公訴檢察官則在辯論終結前，直指馬英九愚弄法庭，犯後態度不佳，建請法院從重量刑，以示警懲，並依沒收新制沒收犯罪所得。全案再加上蔡正元、洪菱霙夫妻和岳父洪信行另外被控，侵占阿波羅公司資產部分，共有5大犯罪事實，因牽涉案情卷證龐雜，台北地院採取「切割」方式分段審理，歷時3年多做出一審判決。

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