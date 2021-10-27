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社會 社會焦點 保障人權

三中案獲判無罪之後　馬英九在北檢還有這2件案子偵辦中

▲前總統馬英九出席「捍衛新聞自由」國際記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九涉及的國發院土地案、富邦銀併北銀案都還在偵辦中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

前總統馬英九被控賤賣黨產的三中案27日獲得一審宣判無罪，案件仍可上訴高院，不過馬英九要擔心的不只是這一件，目前台北地檢署仍在偵辦中的還有民眾告發的國發院土地收購案、以及富邦銀併台北銀涉賤賣市產案，但據律師透露，馬英九至今沒有因這2案被傳喚出庭過。

馬英九卸任總統後，最高曾遭告發300件官司，其中包括台北市長任內的大巨蛋案圖利遠雄、演講洩漏馬席會機密案等多件，因查無不法，由檢察機關以他字案簽結，除三中案外，過去僅用市長特別費核銷狗狗「馬小九」醫療費案，以及引發2013年「九月政爭」的涉嫌教唆當時檢察總長黃世銘洩密案，先後遭檢察官起訴後，由法院判決無罪確定。

而目前偵辦中的2002年富邦銀併台北銀案，馬英九屢遭外界質疑賤賣台北市產，還曾受富邦邀請吃魚翅，不過相關案件已在2004年、2008年分別由北檢和前特偵組簽結，2016年，北銀前副理黃玉炎再具狀告發馬涉嫌圖利富邦金逾300億元，呂秀蓮也曾被檢察官傳喚出庭作證，質疑當時北市府將擁有的3545坪土地、2.7萬樓地板面積，以「原始購入價格」出售，顯然低估北銀資產。

至於國家發展研究院土地案，曾在最高檢特偵組時代一併列入黨產案調查過，當時以罪嫌不足簽結，不過原地主葉頌仁仍自行向北檢和黨產會告發，指控當年國民黨以威脅手法，逼使他父親葉中川以低價轉讓土地，結果經過變更地目後，被國民黨轉售元利建設，涉嫌圖利建商，本案和富邦併北銀案至今都仍在北檢偵辦中。

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