馬英九三中案大事記　15年前遭告發終獲一審判決

▲馬英九涉及的三中黨產案，前後歷經３個檢察機關偵辦。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

前總統馬英九卸任元首後官司不斷，其中糾纏最久的，是他當上總統前就遭前民進黨主席游錫堃告發的黨產案，雖經特偵組已查無犯罪嫌疑簽結，後來台北地檢署重啟偵查，3度傳喚馬英九出庭調查，在2018年依《證交法》特別背信等最，起訴馬涉嫌賤賣黨產，造成國民黨72億元損失，全案歷時15年，終於在2021年10月27日有了首件法院判決。

以下為三中案大事記

2003/12/24 《廣電法》修正，限期黨政須退出民營廣播電視事業

2005/07/06 時任台北市長馬英九當選國民黨主席

2005/12/24 國民黨簽約處分持有三中(中視、中廣、中影)股份的華夏公司股權

2006/11/28 前民進黨主席游錫堃等人告發國民黨產遭賤賣，高檢署查緝黑金行動中心分案

2007/03/26 最高檢察署特別偵查組正式成立，接手偵辦黨產案

2008/05/20 馬英九當選總統

2014/07/31 特偵組傳喚近百人次、調閱大量交易紀錄卷宗後，查無犯罪具體事證而簽結

2016/05/20 馬英九卸任總統

2016/08起 北檢接獲律師王可富、媒體人胡忠信等人告發，重啟調查三中案

2017~2018 北檢傳喚200多人次，馬英九3度遭傳喚，其中2次保持緘默

2018/07/10 北檢起訴三中案，馬英九被控賤賣黨產造成國民黨72億損失

2018/10/31 台北地院首度開庭，傳喚馬英九等被告審理三中案

2021/10/27 三中案一審宣判

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