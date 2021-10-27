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王必勝爆不倫非特例　名醫偷吃「網友最震驚」是保膝大師

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部醫福會執行長王必勝26日遭週刊爆料陷入不倫戀風暴，雖然他出面否認，但網路上的討論熱度依舊不減。還有部分網友聯想到骨科名醫花世源，因為外遇同院的黃姓女醫師並生下一名孩子，遭妻子提告離婚而登上媒體版面。

▲▼王必勝現身北科附工。（圖／記者沈繼昌攝）

▲王必勝陷入不倫戀風暴。（資料照／記者沈繼昌攝）

王必勝被《鏡週刊》報導陷入不倫戀，與一名小15歲的女護理師外遇多年，疑似還生下一名女童；對此，王必勝回應，出面否認，強調女方與自己是多年好友，女童是對方與前男友所生，與自己沒有關係。

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消息傳開後，陸續有知情人士跳出來起底王必勝的家庭關係，指出他與妻子都畢業於台北醫學大學醫學系，兩人自大學時期開始教望，後來步入婚姻，婚後育有兩名女兒，臉書上也會分享與家人的合照，不過，夫妻倆在臉書的互動不太熱絡，實際相處也沒有特別親密，很難說他們關係到底好不好。

▲▼骨科名醫花世源。（圖／翻攝三軍總醫院官網）

▲骨科名醫花世源被妻子指控外遇。（圖／翻攝三軍總醫院官網）

有網友透過王必勝這件事聯想到過往的名醫出軌案例，其中受到較多關注的是不時受訪、上節目分享知識的三總骨科名醫花世源，他專長治療退化性關節炎，有「保膝大師」之稱，門診常常要排到半年後，沒想到卻在去年被結婚28年的元配指控外遇同醫院的黃姓女醫師，甚至生下一名小孩，如今不僅面臨離婚訴訟，還被提告求償100萬元。

當時有不少網友在PTT留言感嘆，「醫生講話挺有趣的」、「這個真的很有名」、「花大夫很有名」、「花醫師真的超強，我多年的膝蓋痛就是給他治好，神醫」、「師母真的是很好的女人，可憐啊」、「正宮是榮總前院長千金耶」。

另外，南台灣心臟血管內科林姓名醫也因為被妻子指控外遇而登上媒體版面。林姓名醫堪稱是心臟內科的明日之星，擅長高難度複雜性冠狀動脈介入性心導管，已婚17年且育有3名子女，卻被妻子指控偷吃藥商劉姓女業務，還不給生活費；不過，面對妻子指控，林姓名醫全盤否認，強調已在法庭上簽署一個月給付5萬元扶養費，還是透過法院強制執行從薪水中扣款，並沒有不負責任。

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