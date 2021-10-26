王必勝被爆不倫！網揭「3大疑點」轟：阿童真摯告白還比較誠信

▲醫療應變組副組長王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者陳怡靜／綜合報導

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝，今（26）日遭周刊爆料疑似外遇一名小15歲的林姓護理師多年，儘管王全盤否認，不過PTT網友仍不買帳，直言「太唬爛了！有誰會這樣顧同事的小孩？」甚至拿他跟前議員童仲彥做比較，「反而阿童對邱主任那真摯的告白還比較誠信吧？」

回顧先前數波本土疫情，王必勝總是臨危受命，擔任前進指揮所指揮官，迅速化解了部桃、苗栗電子廠、北農及屏東Delta等本土群聚案例的危機，獲封「拆彈專家」，如今卻捲入不倫戀風波。針對週刊的爆料，王必勝立刻回應和林姓護理師是很熟、只是老同事，「絕非婚外情，也絕對沒與林女生小孩」，女嬰則是林女和前男友所生的，最後也強調自己和太太感情很好，「我本來就喜歡小孩，這真的是個誤會。」



然而，王必勝這番回應卻讓人難以接受，就有網友在PTT上發文指出，正常人都會避嫌，至少也帶著老婆一同前往，「單獨兩人在那邊帶小孩唬爛不唬爛？你老婆怎麼想？我老公真男人去幫別人帶小孩？」

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原PO也接著酸，王必勝在指揮中心擔任要職，是否有在防疫升級期間跑去找護理師，「憑什麼一邊要求我們在家乖乖防疫不要趴趴走，自己又快樂的在兩個家庭間遊走？」

▲網友提出3大疑點。（圖／翻攝自PTT）

此外，針對網路上有一派言論指出，這是王必勝的私德問題，應具焦在他防疫有功，原PO也搖頭地說，「政治人物這是誠信問題吧？照塔綠班理解，毆妻也是私德沒什麼好報的，反而阿童對邱主任那真摯的告白還比較誠信吧？」

貼文一出，不少網友直言，「太唬爛了！有誰會這樣顧同事的小孩？」「超唬爛，但好笑」、「周刊說出差地點和林女打卡的時間，好巧」。