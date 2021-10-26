王必勝爆婚外情　王浩宇提「兩重點緩頰」他太太、女兒沒意見就好

▲王必勝多次處理各地疫情危機。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝多次危機處理疫情危機，被譽為防疫英雄，但今（26）日卻遭週刊爆出疑似有婚外情，引發討論。對此，前桃園市議員王浩宇透過臉書表示，他不是公眾人物，只是一個醫師，為什麼把他的私事拉到全國層面來檢視？

王浩宇表示，從北到南，每次台灣爆發疫情，王必勝總是順間移動到第一線風險區，冒著被感染的風險協助危機處理，常常好幾天沒闔眼，然後默默的一個人在角落吃著已經放到涼掉的便當。晚上，就跟著擠在小小的備勤宿舍裡面休息，隨時應變狀況。

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王浩宇說，作為一個胸腔科醫師，他其實可以過更好的生活，看看門診、月收入就可以幾十萬、每天晚上都可以回家睡溫暖的床、可以不用面對疫情的風險，還可以請假一年出國，但他沒有。他是第一線替台灣承擔責任的人。

王浩宇也說，「王必勝既不是民選官員，過去也不是公眾人物」。他只是放下家庭，一個默默為國家社會努力的基層醫師。他認為，「如果他對不起國家當然應該追究，但一個醫師的私事為什麼要被拉到全國層面來檢視？」他太太、女兒沒有意見就好，至少他有把家庭顧好。

對此，王必勝本人駁斥外遇傳聞，澄清兩人僅是「很熟的老同事」，並強調自己很愛太太，與太太感情很好，「絕對沒有不正當關係」。

陳時中今下午在立法院受訪表示，「王必勝公領域表現很傑出，私領域是事情不便多談」。被問到王必勝還適任嗎？陳時中回應，「不會去處理這些問題」。